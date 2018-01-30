Erdoğan "Terörist seviciler" demişti; TTB Başkanı Raşit Tükel dâhil 11 kişi gözaltına alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, "terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Aralarında TTB Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu 11 kişinin evine polis baskını düzenlendi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç, İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Mehmet Raşit Tükel ile üye Taner Gören'in Ankara'ya getirildiğini belirtti.

TTB Merkez Konseyi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride "Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi" denmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bildiriye imza atan TTB üyelerine "sözde tabipler" diye seslenmiş; "Bunlar terörist seviciler" ifadesini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gözaltılara ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

"Türk Tabipleri Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı kanun uyarınca yapılmakta olan soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

3713 sayılı kanun, 'terörle mücadele kanunu' olarak biliniyor.

Evleri polis tarafından baskına uğrayan TTB üyeleri şöyle:

TTB Başkanı Raşit Tükel, Merkez Konsey üyeleri, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Şeyhmus Gökalp, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş, Nazım Yılmaz.

İlk tepki CHP'den

Sosyal medyada kullanıcıların "#TTBnin yanındayım" tabelasıyla tepki gösterdiği gözaltılara ilişkin siyasi kanattan ilk tepki CHP'den geldi.

TBB üyelerine destek mesajı yayınlayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "TTB Başkanı Raşit Tükel ve Yönetim kurulu üyelerinin gözaltına alan ceberrut İktidara boyun eğmeyeceğiz. 12 Eylül 1980’in üzerinden 37 yıl geçti ve faşizm yine bu ülkeyi hedef alıyor.Zulmün karşısında İnsanlık kazanacak barış kazanacak. #TTBninYanındayım" ifadesini kullandı.

Söz konusu tabela, Twitter gündeminde kısa sürede birinci sıraya yükseldi.