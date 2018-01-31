TTB Merkez Konseyi üyelerine destek açıklamaları: Yargı eli ile baskı uygulaması

İstanbul Tabip Odası, Denizli Tabip Odası ve Diyarbakır Barosu, TSK'nın Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili yaptığı açıklamada "terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri" iddiasıyla bu sabah saatlerinde bu sabah gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine destek verdi.

Aralarında TTB Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu Merkez Konseyi üyesi 11 kişi, bu sabah gözaltına alındı.

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"Sağlığı, barışı, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz"

İstanbul Tabip Odası, TTB Merkez Konseyi üyelerine destek için basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, aralarında DİSK, KESK, TMMOB gibi sendika, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasını yapan İstanbul Tabip Odası üyesi İncilay Erdoğan, şunları söyledi:

“TTB’nin hekimliğin binlerce yıllık değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklamasını hedef haline getirenlere, içinde hiçbir unsur olmayan açıklama için soruşturma açanlara, her birinin adresi belli olan arkadaşlarımızı ifadeye davet etmek yerine evlerini bastırarak gözaltına aldıranlara, yıllardır siyasi iktidarın bütün olanaklarını kullandığı halde TTB seçimlerini kazanamayıp, muhbirliğe soyunanlara cevabımızdır: Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de yarın da savunmaya devam edeceğiz.”

Açıklamanın ardından doktorlar, Hekimlik Andı’nı okudu.

Denizli Tabip Odası: Yargı eli ile baskı olarak görüyoruz

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, TTB’nin, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamasına katılmadıklarını fakat, gözaltı kararını doğru bulmadıklarını belirtti.

Önem, yaptığı yazılı açıklamada, “Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulumuz Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile terörizme karşı ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için verilen bu meşru mücadelede gönlümüzün ordumuzla olduğunu açıklamıştır. Denizli Tabip Odası olarak görüşlerine katılmasak dahi, TTB Merkez Konseyi üyelerinin açıklamalarının peşin suç kabul edilerek gözaltı işlemi uygulamasını doğru bulmuyor ve yargı eli ile baskı uygulaması olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır Barosu: Endişeyle karşılamaktayız

Diyarbakır Barosu, yazılı açıklama ile TTB Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınmasını kınadı. Açıklamada, “Afrin’e başlatılan müdahaleye yönelik yaratacağı sonuçlar itibariyle bazı kişi ve kurumlarca duyulan kaygıların, şiddet ve şiddet çağrısı içermeyecek nitelikte dillendirilmesinin soruşturmalara ve gözaltı işlemine konu edilmesini bir hukuk örgütü olarak endişeyle karşılamaktayız” denildi.

Gözaltıların ifade özgürlüğüne aykırı olduğu belirtilen açıklamada, “Türk Tabipler Birliği Konsey Üyelerinin söz konusu operasyona yönelik yaptıkları basın duyurusundan sonra kendilerine yönelik sosyal medyada başlatılan linç kampanyası, soruşturma ve akabinde yapılan gözaltı işlemlerinin demokratik bir toplumda kabul etmek mümkün değildir” ifadelerine yer verildi. (DHA)