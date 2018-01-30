Tarık Ziya Ekinci: 93 yaşında bir hekim olarak, TTB üyelerinin derhal serbest bırakılmalarını talep ediyorum

Doktor, siyasetçi, yazar ve insan hakları savunucusu Tarık Ziya Ekinci, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyesi 11 kişinin bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmalarına ilişkin açıklama yaptı. “TTB, Türk tıbbını ve Türk hekimlerini temsil eden, ülkemizin sağlık koşullarının

iyileşmesini ve halkımızın en iyi sağlık hizmeti almasını amaç edinmiş dünya çapında saygınlığı olan kanunla kurulmuş resmi bir meslek örgütüdür” ifadesini kullanan Ekinci “93 yaşında bir hekim ve TTB’nin eski bir mensubu olarak saygıdeğer meslektaşlarımın gözaltına alınmalarını şiddetle kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyorum” dedi.

Tarık Ziya Ekinci’nin açıklaması şöyle:

“Türk Tabipler Birliği Başkan ve Yöneticilerinin gözaltına alınmaları ülkemizin itibarını zedeleyen hatalı bir davranıştır. TTB, Türk tıbbını ve Türk hekimlerini temsil eden, ülkemizin sağlık koşullarının iyileşmesini ve halkımızın en iyi sağlık hizmeti almasını amaç edinmiş dünya çapında saygınlığı olan kanunla kurulmuş resmi bir meslek örgütüdür. Bu değerli kuruluşun başındaki saygıdeğer hekim arkadaşlarımızın gözaltına alınmaları dünya hekim camiasında ve Tıp çevrelerinde Türkiye aleyhine olumsuz tepkilere yol açacak son derece hatalı bir davranıştır. Meslektaşlarımızın derhal serbest

bırakılmalarında sayılamayacak kadar çok ülke yararı vardır.

93 yaşında bir hekim ve TTB’nin eski bir mensubu olarak saygıdeğer meslektaşlarımın gözaltına alınmalarını şiddetle kınıyor ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyorum.”