Sağlık Bakanı Demircan'dan TTB açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin "terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Açıklamada "Tabipler Birliği, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Gereken de hukuk devletinde yerine getirilecektir" ifadesi yer aldı.

Demircan, şunları söyledi:

"Bu açıklama ile sağlık camiasını temsil etmediğine inaniyoruz. Bu sadece basit, milletin karşı karşıya kaldığı saldırıya karşı basit bir açıklama olarak algılanmaması gerekir. Böyle bir açıklama yapmanın hukuki bir sorumluluğu vardır"

"Türkiye bir hukuk devletidir. Bundan ötesi hukukun işidir. Tabipler Birliği, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Gereken de hukuk devletinde yerine getirilecektir. Adının başında Türk olan bir birliğin Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir saldırıda, böyle bir şeyi yapması kabul edilebilir değildir."