Eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gürsoy: Açıklama 200 yıllık bir metin, gözaltıları endişeyle izliyorum

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, TTB Merkez Konseyi üyelerinin "terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Gürsoy, söz konusu açıklamanın 200 yıllık bir metin olduğunu belirterek, “Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik mesleğine dayanan bu açıklamayı yapmasından doğal bir şey olamaz. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki artık bu tip gözaltılar rutin hale gelmeye başladı. Eski bir Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak maalesef endişeyle, hüzünle karşılıyorum” dedi.

TTB açıklaması neydi?

TTB Merkez Konseyi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride şu ifadelere yer verilmişti:

"Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi!"

Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türk Tabipleri Birliği’nin bu açıklamasına, "Sözde Türk Tabipleri Birliği gibi bir kesim, 'savaşa hayır' diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin, bugüne kadar biz, 'barışa evet' dediklerini de pek duymadık'' sözleri ile tepki göstermişti.

11 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı, "terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösterdiği, suçu ve suçluyu övdüğü, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" gerekçeleriyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Ankara’da başlatılan soruşturma kapsamında aralarında TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesinde yer alan diğer isimlerin Merkez Konsey üyeleri Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz olduğu belirtildi.

Prof. Gençay Gürsoy: Endişeyle takip ediyorum

Operasyonla ilgili olarak T24’e değerlendirmelerde bulunan eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Gençay Gürsoy şunları söyledi:

Türk Tabipleri Birliği kurulduğundan beri dünyadaki benzer örgütlere paralel olarak yaşamı, barışı, demokrasiyi, insan haklarını savunan bir meslek örgütüdür. Bu son gözaltı kararıyla ilgili açıklama ise neredeyse 200 senelik uluslararası metindir. Bu meslekle ilgili Dünya Tabipler Birliği’nin de ajandasında olan, onun da metinlerinden biridir. İfade ettiği tek şey, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu meselesidir.

Şimdi iddia ediliyor, “Bu savaş değildir, operasyondur” diye. Bu terminolojiyi Türk Tabipleri Birliği’nin böyle kullanması zorunluluğu yoktur. Sonuç olarak askeri birlikler orada, ölümler ortada. Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik mesleğine dayanan bu açıklamayı yapmasından doğal bir şey olamaz. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki artık bu tip gözaltılar rutin hale gelmeye başladı. Eski bir Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak maalesef endişeyle, hüzünle karşılıyorum.