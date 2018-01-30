Twitter'da kampanya: TTB'nin yanındayız, çünkü Hipokrat Yemini ettik; savaşa karşı çıkmak suç değildir!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin "terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla gözaltına alınmasına Twitter kullanıcıları tepki gösterdi. "TTB'nin yanındayız" tabelasıyla paylaşılan destek mesajları, Trend Topic'te (TT) birinci sıraya yükseldi. Paylaşımlarda "TTB'nin yanındayız, çünkü Hipokrat Yemini ettik", "Savaşa karşı çıkmak suç değildir" ifadeleri de yer aldı.

TTB Merkez Konseyi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtına karşı bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride "Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi" denmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bildiriye imza atan TTB üyelerine "sözde tabipler" diye seslenmiş; "Bunlar terörist seviciler" ifadesini kullanmıştı.

11 kişi gözaltında

Bugün (30 Ocak 2018) sabah saatlerinde, aralarında TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu 11 üye "terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla gözaltına alındı.

Ne dediler?

Twitter'da paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle: