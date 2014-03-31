AKP'den Kayseri Milletvekili'nin istifasına ilk yorum

Enerji ve Tabii Kaynakalr Bakanı Taner Yıldız, sandıklar açılırken Partisinden isitaf ettiğini açıklayan AKP Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya'yla ilşkin açıklama yaptı. Bakan Yıldız, “Kayseri’de seçimlerin bir sükunet içinde tamamlanmış olmasından dolayı bütün partilere teşekkür ediyoruz. AKP’nin SKM salonundayız. Hummalı bir çalışma var ve inşallah seçimleri de AK Parti olarak alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, AKP Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya’nın istifası ile ilgili olarak ise Bakan Yıldız, “Haber doğrudur. Kendisiyle il başkanımız ve milletvekili arkadaşlarımız ile görüştük. Bu manada kendisinin böyle bir kararla daha rahat edeceğini söyledi. Böyle bir günde bu karar için acele etmemesini tavsiye ettik ama kararını netleştirdiğini, seçim sonuçlarını etkilememek için bu kararı aldığını söyledi. Hayırlısı olsun diyoruz. Çok uyumlu bir çalışma gösteriyordu. Gayretli çalışmaları vardı. Böyle bir karar aldı. İstifa gerekçesi ile ilgili yazılı bir bölümü vardı. Son zamanlarda AK politikalarını gerekçe gösterdi. Büyük resmin farklı olduğunu, Başbakanımızın politikalarının çok fazla süzgeçten geçtiğini, buna rağmen yapılması gerekenler konusunda geri çekilmeyeceğini kendisine vurguladık. Kendisinin bahsettiğiniz yapı ile alakalı olarak hassasiyeti olduğunu biliyoruz ama AK Parti politikalarının çok açık ve net olarak çok fazla konuşulduğunu biliyoruz. O açıdan hayırlısı olmasını diliyoruz. Mesai arkadaşları olarak üzüldük” dedi.