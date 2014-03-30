Sandıkların yüzde 91'i açıldı, işte ilk sonuçlar

Oy kullanma hakkına sahip 52 milyon 721 bin 589 seçmenin bulunduğu Türkiye, bugün yerel yönetimler için sandık başına gitti. Türkiye'nin doğusunda saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi 16.00’da, diğer bölgelerde 08:00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

Ankara AKP adayı Melih Gökçek ile CHP adayı Mansur Yavaş arasında kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor.

Büyükşehir Belediyelerinin başına ilk kez kadın siyasetçilerde seçildi. Diyarbakır, Gaziantep ve Aydın Büyükşehir Belediyelerini kadınlar yönetecek.

Bütün bölgelerde oy sayımı sürüyor. Oy sayımı ilk biten ilk iller olan Tunceli ve Hakkâri'de belediye başkanlıklarını BDP adayları kazandı.

Seçim sonuçları kesinleşen iller arasında, İzmir’de CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aziz Kocaoğlu, Trabzon’da AKP adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Edirne’de CHP adayı Recep Gürkan, Şanlıurfa’da AKP adayı Celalettin Güvenç, Tekirdağ’da CHP adayı Kadir Albayrak Mardin’de Bağımsız aday Ahmet Türk karşısında kazanan isim oldu.

Hatay'da CHP adayı Lütfü Savaş, Elazığ’da AKP adayı Mücahit Yanılmaz, Burdur’da CHP adayı Ali Orkun Ercengiz, Artvin’de AKP adayı Mehmet Kocatepe, Bartın’da MHP adayı Cemal Akın,Ordu’da AKP adayı Enver Yılmaz, Kilis’de AKP adayı Hasan Kara, Gümüşhane’de AKP adayı Ercan Çimen seçimi kazanan isim oldu.

194 bin 498 olan toplam sandıkların yüzde 91'indeki oyların sayım işlemi bitti. Kullanılan oyların 41 milyon 807 bin 496'sı sayıldı. Cihan Haber Ajansı'nın verilerine göre, oy sayımı biten 194 bin 995

sandıktan gelen sonuçlar uyarınca partilere göre oy dağılımı şöyle: 41 MİLYON850 BİN 191

AKP: Yüzde 45,02

CHP: Yüzde 28,08

MHP: Yüzde 15,03

BDP ve HDP: Yüzde 5,8

SP: Yüzde 1,9

BBP: Yüzde 1,04

Diğer: 0,6

İlere göre seçim sonuçları

İstanbul

İstanbul’da açılan sandık oranı yüzde 97

AKP - Kadir Topbaş: %47,8

CHP - Mustafa Sarıgül: %40,2

HDP - Sırrı Süreyya Önder: %4,6

MHP - Rasim Acar: %4,1

Ankara

Açılan sandık oranı yüzde 95

AKP – Melih Gökçek: %44,6

CHP – Mansur Yavaş: % 44

MHP – Mevlüt Karakaya: %8

İzmir

Açılan sandık oranı yüzde 95

CHP – Aziz Kocaoğlu: % 50,2

AKP – Binali Yıldırım: % 35

MHP – Murat Teşer: % 8,3

HDP – Osman Özeçlik: % 2,8

Hatay

Açılan sandık oranı yüzde 90

CHP – Lütfü Savaş: %41,7

AKP - Sadullah Ergin: %39,32

MHP – Mete Aslan: %15,87

HDP – Yusuf Öfgeli: %0,69

Şanlıurfa

Açılan sandık oranı yüzde 90,07

AKP – Celalettin Güvenç: %60,14

BDP – Osman Baydemir: %32,68

MHP – Mustafa Kemal Saraçoğlu: %2,20

Rize Açılan sandık oranı yüzde 86,28 AKP – Reşat Kasap: % 68,14 SP – Mehmet Bekaroğlu: %22,12 CHP – Mine Orhon: %4,89 Aydın Açılan sandık oranı yüzde 53,57 CHP – Özlem Çerçioğlu: %45,26 AKP – Mustafa Savaş: %30,55 MHP – Ali Uzunırmak: % 21,31 Diyarbakır Açılan sandık oranı yüzde 73,57 BDP – Gültan Kışanak: 56,89 AKP – Mehmet Galip Ensarioğlu: %34,65 HÜDA PAR – Mehmet Hüseyin Yılmaz: %4,25 Dersim Açılan sandık oranı yüzde 82,81 BDP – Mehmet Ali Bul: %42,46 CHP – Hızır Bahtiyar Aytaç: %30,80 Bğmsz -- Ali Tacar: %13,41 Adana MHP -- Hüseyin Sözlü: %32,78 AKP -- Andullah Torun: %31,85 CHP -- Yıldıray Arıkan: %25,12 HDP -- Hüseyin Yıldız: %7,87

CHA'ya göre illerin durumu