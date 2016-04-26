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Politika

AKP Sözcüsü: Partimiz özgürlükçü bir laiklikten yanadır, yeni anayasa metinlerimizde de var

"Geçmişte devlet otoriter bir yaklaşımla, militan bir laiklik tanımı ortaya koyuyordu"

26 Nisan 2016 23:41

MYK toplantısından sonra konuşan ve AYM kararlarından verdiği iki örnekte "Geçmişte militan laiklik tanımının toplumun değerleriyle kavga ettiren bir ifade içerdiğini" söyleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Laiklik yeni anayasa metinlerimizde de var. AK Parti özgürlükçü bir laiklikten yanadır. Biz laikliği din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına alınmasında bir güvence olarak görüyoruz" diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Yeni anayasada laiklik olmamalıdır" sözüyle laiklik tartışması gündeme gelmiş, ardından Kahraman "Şahsi düşüncelerimi ifade ettim. Yeni anayasada laiklik kavramı kötü niyetli yorumlara yol açmayacak şekilde açık ve net bir biçimde tarif edilmeli, istismar edilmenin önüne geçilmelidir" demişti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçmişte devlet otoriter bir yaklaşımla, militan bir laiklik tanımı ortaya koyuyordu. Laikliğin toplum içerisinde kazanım olarak elde ettiği aykırı bir şeydi. Bu militan laiklik anlayışı gerçek manada laiklik anlayışıyla çatışıyordu. Laikliğin ne anlama geldiğiyle ilgili tartışmalar var. Öteden beri Ak Parti’nin eleştirdiği militan laiklik anlayışının vatandaşlar üzerinde baskı üzerinde karşı olduğunu belirtmiştir.

"Ak Parti laikliğin yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımızda açıklama yaptı. Cumhurbşakanımızın genel başkanlığı, başbakanlığı döneminde Mısır’da yaptığı ziyaret sonrasında laiklikle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapmıştır.

"Size 2 örnek vermek istiyorum. 'Müslüman bir ülkede Avrupa’daki genişlikte din ve vicdan özgürlüğü olması beklenemez' Bu tipik oryantalist bir yaklaşımın ürünü. 'Müslüman bir ülke bu özgürlüklere layık değildir.' Toplumun değerleriyle kavga ettiren bir ifade içeriyor. AYM kararı çeşitli uygulamalarda da görüldüğü gibi laikliğin özgürlükçü yapısıyla çatışan bir karardır. 89/2 şeklinde ifade edilebilececek bir karar. Özgürlüklüklerle laikliği iki ayrı kutup olarak değerlendiriyor. Laikliğin orjinalinde dinleri, inançları karşısında, devlet karşısında bunun yanı sıra inançsızlığı tercih eden özgürlükçü bir korumadır. 

"Laiklik, demokrasi gibi kavramlar eski Türkiye’de birbiriyle çatıştırılan kavramlardı. Biz bu kavramların birbirleri arasında sinerji üreten kavramlar olduğunu düşünüyoruz. Laikliği toplumsal barış ilkesi, bütün inançlar karşısında devletin eşit mesafede durduğu bir tarafsızlık ilkesi olarak düşünüyoruz. Bizim yaşadığımız problemler, bu kavramların kendi bağlamlarından çıkarılıp ideolojik kavramlara dönüştürülmesidir."

"Laikliğin yeni anayasa metinlerimizde de var. AK Parti özgürlükçü bir laiklikten yanadır. Biz laikliği din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına alınmasında bir güvence olarak görüyoruz." 

 

 

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