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Politika

AKP Grup Başkanvekili: Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner hadlerini aşmıştır

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner'in firelere ilişkin açıklamalarının milli iradeyi saygısızlık olduğunu söyledi

21 Ocak 2015 19:46

TBMM'de 4 eski bakan hakkındaki Yüce Divan oylamasında AKP'nin verdiği fireler için "İçimizdeki hainler Yüce Divan oylamasında Erdoğan'a operasyon yaptılar" diyen Şamil Tayyar ve "İçimizdeki ihanetçilerin sayısı az değilmiş. Bunun adı tek kelimeyle ihanettir" diyen Mehmet Metiner'e ilk tepki AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, iki milletvekilinin açıklamalarını da 'hadlerini aştılar' sözleriyle değerlendirdi.

DHA'nın haberine göre, Elitaş, "İki milletvekili arkadaşımız bu konuda açıklama yapmış. Yaptıkları açıklamaların haddini aşan bir açıklama olduğunu ifade ediyorum. Biz hangi milletvekilinin hangi yönde oy kullandığını araştırmayı milletvekillerine milli iradeye saygısızlık olarak görüyoruz. İki arkadaşımızın yaptığı açıklama haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Ak Parti grubunu bağlayan bir açıklama değildir" dedi.

 

'Milletvekili arkadaşlarımıza baskı yapılmamıştır'

 

Oylama süreci içerisinde hiçbir milletvekiline baskı yapılmadığını savunan Elitaş, "302 milletvekili arkadaşımız oylamalara katıldı. Özgür iradeleriyle oylamalara katıldılar. Oylama süreci içerisinde hiçbir Ak Partili milletvekili arkadaşımıza baskı yapılmamıştır. Telkinde bulunulmamıştır. Ne yönde oy verecekleriyle ilgili iradelerine ipotek konulmamıştır. Bütün yapılan oylamalarda milletvekili arkadaşlarımız inandıkları çerçevede oy vermişlerdir" ifadelerini kullandı.

 

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