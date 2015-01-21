AKP'li Tayyar: İçimizdeki hainler Yüce Divan oylamasında Erdoğan'a operasyon yaptılar

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Meclis'teki Zafer Çağlayan oylamasında yaşanan fire sonrası "İçimizdeki hainlerdir bunlar" dedi.

TBMM'de yapılan dört eski Bakan için Yüce Divan oturumunda Zafer Çağlayanoylaması ile Ak Parti'de ortaya çıkan fire çarpıcı tepkilere neden oluyor. AK Parti'nin Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir televizyon kanalında hükümetin verdiği fire için ağır yorumlarda bulunarak "içimizdeki hainlerdir bunlar" dedi.

Oylamada AK Parti'nin 38 fire verdiğini kaydeden Tayyar, bunun yüksek bir rakam olduğunu ve beklentileri aştığını söyledi. Oylamada red oyu vermeyen AK Parti'li vekiller için "İçimizdeki ihanet şebekesi Erdoğan'a operasyon yapmıştır." iddiasında bulunan Tayyar "Amaçlarına ulaşamadılar ama bir siyasi operasyona kalkıştılar" dedi. Tayyar, red oyu vermeyen vekillerin kim olduklarının 48 saat içinde belirleneceğini ve Parti içinde bir temizlik zamanı geldiğini söyledi.

Tayyar'ın canlı yayındaki değerlendirmeleri şöyle:

‘İçimizdeki hainler Erdoğan'a operasyon yaptılar!’

"Yüce divan oylamasında 38 fire var AK Parti'de. Bu beklentinin üstünde bir rakam. 3-5 olsa tamam ama bu kabul edilemez bir rakam. İçimizdeki hainlerdir bunlar. Bu bir vicdan muhasebesi değil Recep Tayyip Erdoğan'a operasyondur. İçimizdeki ihanet şebekesi Erdoğan'a operasyon yapmıştır. Amaçlarına ulaşamadılar ama bir siyasi operasyona kalkıştılar.

‘Umarım bu akçaklığı yapanların yüzü kızarmıştır’

Bugünkü tablo bu sürecin hükümete bir darbe operasyonu olduğunu çok açık bir şekilde gösterdi. Red oyları 276 olan güven oyunun altında kaldığı için yükselen "Hükümet istifa" sloganları bu siyasi operasyonun ispatıdır. Bu alçaklığı yapanların yüzleri kızarmıştır diye umut ediyorum. 17-25 Aralık operasyonlarının bir darbe olduğu muhalefetin bu oylamadan sonra attığı sloganlar ile ispatlanmıştır.

‘Kim oldukları 48 saat içinde teyit edilecektir!’



Elbette Parti yönetimi bu tabloyu değerlendirecek ve gerekeni yapacaktır. Önümüzdeki dönemde çok ciddi bir ayıklanma ve temizlenmeye ihtiyaç olduğu görülüyor. YeniTürkiye'yi anlamayan insanlar olduğu görülüyor. 48 saat için bu kişilerin kimler olduğu teyit edilir. Bunun yolları ve yöntemleri vardır. Eğer AK Parti 2023 vizyonunu yakalayacaksa bu hainlerden arınmalı, yoksa işimiz çok zor diye düşünüyorum."