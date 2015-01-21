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AKP Çağlayan'da 38, Muammer Güler'de 43, Egemen Bağış'ta 48 fire verdi

Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'in Yüce Divan'a gönderilmesine ilişkin Meclis oylamasında AKP beklenilenin üstünde fire verdi

21 Ocak 2015 01:11

Hülya Karabağlı

Haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiası bulunan dört eski bakanın Yüce Divan'a sev edilmesine ilişkin TBMM Genel Kurul oylamasında Zafer Çağlayan'ın Yüce Divan'a sevki 242 oya karşılık 264 oy ile reddedildi. 

TBMM'de 312 sandalyesi bulunan AKP, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in oy hakkı bulunmaması, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın da Genel Kurul'u yönetmesi nedeniyle 310 sandalye ile girdi. 8 milletvekili de mazeret bildirerek oylamaya katılmayınca milletvekili sayısı 302’ye düştü.

Buna rağmen ilk sırada oylaması yapılan eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın Yüce Divan'a sevk edilmesine 264 milletvekili ret verdi. AKP, en az 38 fire vermiş oldu. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal da Meclis'te gazetecilere "38 fire görünüyor" dedi. Meclis'te toplam milletvekili sayısı 535, oylamaya katılan vekil sayısı ise 517. 18 milletvekili Genel Kurul'daki oylamaya katılmadı. Bunun 8'inin muhalefet cephesinden olduğu belirtiliyor. Buna göre, 10 AKP'li oylamaya katılmadı.

 

Muammer Güler'de fire sayısı arttı

 

Muhalefet partileri ve bağımsız bloğunun 223 sandalye sayısına sahip olduğundan hareketle oy kullanmayan 11 kişi çıkarıldığında, 212 kişinin Güler’in “Yüce Divan’a sevki” yönünde oy kullandığı hesabı yapılıyor.

Kabul sayılarının ikinci oylamada 241 çıktığı gözönünde bulundurulduğunda muhalefet bloğuna 29 da AKP’den kabul oyu eklendiği görülüyor. Muhalafetin hesabına göre 6 çekimser, 4 boş ve 4 geçersiz oyun da eklenmesiyle AKP’nin fire sayısı Güler'in oylamasında 43’e ulaşıyor. 

 

Egemen Bağış'ta fire 48 oldu

 

Egemen Bağış hakkında Genel Kurul'daki gizli oylamaya, 517 milletvekili katıldı. Oylamada, 245 kabul, 255 ret oy çıkarken, 7 milletvekili çekimser kaldı, 6 oy boş çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı.  

Verin oylar hesap edildiğinde Egemen Bağış'ta fire sayısı 48'e yükseldi.

 

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