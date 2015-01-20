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Zafer Çağlayan annesini toprağa verdi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Perihan Çağlayan Muş'ta toprağa verildi

20 Ocak 2015 19:14

Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan’ın üvey annesi Perihan Çağlayan Muş'ta toprağa verildi. Cenaze töreninde, daha önce TBMM'deki oylama nedeniyle Muş'a gidemeyeceği iddia edilen Zafer Çağlayan da hazır bulundu.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Perihan Çağlayan’ın cenazesi bugün saat 11.10'de THY'nin tarifeli uçağı ile Muş'a getirildi.

DHA'nın haberine göre, annesi ile birlikte aynı uçakta Muş'a gelen Zafer Çağlayan havalimanında protokol ve yakınları tarafından karşılandı.   

Cenaze konvoy eşliğinde kent merkezindeki Merkez camine getirildi. Öğlen kılınan cenaze namazına Zafer Çağlayan ile birlikte Vali Vedat Büyükersoy, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Faik Aksu, AKP İl Başkanı Halis Saltık, partililer ve çok vatandaş katıldı.

Cenaze daha sonra kent merkezindeki Taşo Mezarlığına götürülerek defnedildi.

Zafer Çağlayan defin sonrası mezarlıkta taziyeleri kabul etti. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Çağlayan Ankara'ya ne zaman döneceği konusunda bir açıklama yapmadı. 

 

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