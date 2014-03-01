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Çevre

Akkuyu'da 3. kez hazırlanan ÇED raporuna karşı imza kampanyası

Akkuyu’da üçüncü kez ÇED raporu hazırlanan santrale karşı Greenpeace imza kampanyası başlattı

01 Mart 2014 13:24

Mersin Akkuyu’da Rosatom’un kurmayı planladığı nükleer santral için daha önce iki kez Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanmış, ikisi de Çevre Bakanlığı’ndan geri dönmüştü. Greenpeace Çevre Bakanlığı’na gönderilmek üzere üçüncü kez hazırlanan ÇED raporu için imza kampanyası başlattı. Toplanan imzalar Bakan İdris Güllüce’ye gönderilecek ve üçüncü ÇED raporunun onaylanmaması istenecek. Açıklamada nükleer santrale karşı tutumun nedenleri sıralandı. Bu nedenler arasında santralden çıkan nükleer atıkların Rusya’ya transfer edilirken boğazlardan geçeceği ve her yıl, nükleer madde taşımacılığında en az iki kaza yaşandığı da yer alıyor

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