Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin yüzde 49'u satılacak

Türkiye’nin ilk nükleer santralini yapacak olan NGS Akkuyu AŞ. Moskova Temsilcilik Ofisi Başkanı Oleg Titov, Akkuyu Nükleer Santrali’nin yüzde 49 hissesini satmayı düşündüklerini söyledi.

DHA’ya demeç veren Titov, Rus Türk İş adamları Birliği (RTİB)’in organize ettiği toplantıda Türk iş adamları ile NGS Akkuyu AŞ. Üst yönetimi ve Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışmak için Rusya’da eğitim alan öğrenciler bir araya gelen Titov, Rusya’da pek çok Türk inşaat şirketinin yatırım yaptığını kaydetti.

Titov şöyle konuştu:

“NGS Akkuyu tamamen Rusya Federasyonu’nun devlet bütçesinden finanse ediliyor. Biz yabancı ortak almak istediğimizi hep söylüyoruz ve buna yönelik toplantılar da gerçekleştiriyoruz. Biz yatırıma açık olmaya çalışıyoruz. Bu yatırımlar bizim için de önemli. Bu tarz görüşmeler şuanda da devam ediyor ve biz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi isim belirtmek istemiyorum ama bu tür görüşmelerimiz devam ediyor. Buna Türk şirketler de dahil olmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor.

Yüzde kaçlık bir satış olacak daha tam karar vermedik ancak yüzde 49 kadar hisseyi yabancı yatırımcılara satmayı planlıyoruz. Satın almak için bizimle görüşen firmalar var. Türk firmaları ile görüşüyoruz ve yabancı ülkelerden şirketlerde var.”

'ÇED raporunun onaylanmasını bekliyoruz'

Çalışma programının planlar doğrultusunda ilerlediğini de belirten Titov, “ÇED raporundan dolayı ufak bir gecikmemiz var. Rapor ile ilgili olumlu kararın alınması ile ilgili kısımda bir gecikme bu. Ama oda çok etkileyecek bir durumda değil. Rapor alındıktan sonraki süreçte bu gecikme kapatılacaktır” dedi.

‘Yapım aşamasında Türk inşaat şirketlerinin görev alacağından hiç şüphem yok’

NGS Akkuyu AŞ. Moskova Temsilcilik Ofisi Başkanı Oleg Titov, santralin yapımında görev alacak şirketlerin belirleneceği ihalenin ise ÇED raporunun kabulünün akabinde gerçekleştirileceğini ve bunun duyurusunu internet sayfalarından yapacaklarını belirtti. Titov, “Bildiğiniz üzere ana müteahhit olarak Atomstroyexport belirlendi.

Bu şirket ilerde tüm faktörleri belirledikten sonra 2014 yılı ikinci çeyreğin sonlarında kararını verip tüm ihale koşullarını basına açıklayacaktır. Türk inşaat şirketleri çok yüksek kalitede işler yapıyorlar. Rus standartlarını biliyorlar ve hiç şüphesiz Türk inşaat şirketleri yapım aşamasında mutlaka bulunacaklardır. Bundan hiç şüphem yok. Moskova’yı gezince birçok yapının Türk şirketi tarafından yapıldığını görüyoruz. Eskiden Sovyetler Birliği döneminde Yugoslav inşaatçılardan söz edilirdi. Ama artık Rusya’da Türk şirketleri inşaat sektörüne ağırlığını koymuş durumda” diye konuştu.

Ağırlıklı olarak Rusya’da faaliyet gösteren Türk inşaat şirketleri temsilcilerinin ilgi gösterdiği toplantıdan sonra NGS Akkuyu AŞ. yöneticileri ve öğrenciler RTİB Başkanı Dr. Naki Karaaslan’ın onurlarına verdiği yemeğe katıldılar.