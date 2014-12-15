Akıllı telefon bağımlıları için üretilen 'NoPhone'

Amerikalı ve Hollandalı bir grup girişimcinin, daha doğrusu kendi ifadeleriyle “bar arkadaşı”nın buluşu olan NoPhone sadece telefon görünümlü bir plastikten oluşuyor.

Hafif Müzik’teki habere göre, açıklamasında, akıllı telefon bağımlılarının hem teknolojinin yorucu etkisinden uzaklaşması, hem de gerçek dünyadan bağının kopmamasının amaçlandığı söylenen NoPhone, bağış toplama sitesi Kickstarter’da yatırımcılardan 18.000 Dolar toplamayı başarmış.

Sigara bağımlılarının, “içmiyorum ama ağzımda tutuyorum” mantığıyla, “kullanmıyorum ama elimde tutuyorum” ihtiyacı için üretilen plastik telefonun bir de tanıtım filmi var:

Ürünü kendi internet sitelerinden satışa sunan ekip sadece ABD içinde teslimat yapıyor ve şimdiden 2.000’den fazla kişi bu 12 dolarlık plastik telefondan sipariş etmiş bile.