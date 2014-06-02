Akıllı telefonlar bağımlılık yapıyor, gençler risk altında

Psikologlar, akıllı telefonların bağımlılık potansiyeli konusunda uyardı. Özellikle genç kullanıcılar tehlike altında.

Focus dergisine konuşan çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Christoph Möller, gençlerin mobil iletişim araçlarının sürekli varlığı nedeniyle davranışlarını kontrol etmede zorluk yaşadığını kaydetti.

Möller, ”Akıllı telefonlar yaşamımızın her alanında sürekli bize eşlik ediyor. Giderek daha fazla oranda davranış ve düşüncelerimizi kontrol ediyor“ dedi.

Möller, akşamları ve hafta sonu düzenli olarak iletişim araçlarından kaçınılmasını ve sanal dünyadan gerçek dünyaya geçilmesini önerdi ve ekledi: “Kendimizi iletişim araçları tarafından kullanılıyor hissetmemek için daha fazla gerçek deneyimler yaşamalıyız ve bunları yoğun bir biçimde yaşamalıyız."

Yüzde 10 tehlikede

Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan Pinta Diari çalışmasına göre, 14-16 yaşları arasındaki gençlerin yüzde 4'ü internet oyunu ve sosyal ağlar bağımlısı. Yüzde 10'luk bir oran ise tehlike sınırında olarak kabul ediliyor.

Bonn Üniversitesi, geliştirdiği “Menthal” adlı bir akıllı telefon uygulaması ile kullanım davranışları üzerinde veri toplamayı hedefliyor. Uygulamayı geliştiren ekipte olan Alexander Markowetz, “İnternette nasıl davrandığımızı bilirsek aşırı kullanım ve gerçek bağımlılık arasında bir sınır çizebiliriz” diyor.

Markowetz, akıllı telefonları pantolon cebindeki paralı oyun otomatları olarak nitelendiriyor. Menthal adlı uygulama ile ilgili çalışmaya katılan öğrencilerin, cep telefonlarını günde ortalama 80 kez kullanıma açtıkları görüldü. Bu da 12 dakikada bir kez kullanıma açmak anlamına geliyor.