İPhone bağımlılığını ölçen uygulama geliştirildi

İphone'un ilk versiyonunun piyasaya sürülmesinin üzerinden tam 7 yıl geçti. 29 Haziran 2007'de piyasaya çıkmasının ardından kullanıcıların vakitlerinin çoğunu onunla geçirdiği iPhone'a gelen yeni bir uygulama, bu bağımlılığın seviyesini ölçüyor.

Al Jazeera’nin haberine göre, ABD’li yazılımcı Kevin Holesh, iPhone’un işletim sistemi IOS için “Moment (Dakika)” adlı uygulamayı geliştirdi. Iphone ile geçirilen zamanı ölçen Moment uygulaması ile kişi, kendine günlük limitler belirleyebiliyor. Limitin aşılması durumunda bir uyarı mesajı geliyor ve akıllı telefon bağımlılığı bu uyarıya göre dengelenebiliyor.

Moment ayrıca iPhone ile katedilen yolu ölçebiliyor. Bir yerden bir yere giderken aldığınız yolun mesafesi ve gittiğiniz yerleri kayıt altına alınıyor. Uygulamanın en belirgin özelliklerinden birisi de telefona yüklendikten sonra her seferinde açma ve kapatma işlemine gerek kalmaması. Moment, otomatik olarak ne kadar zaman harcandığını ölçmeye başlıyor.

'Günde 35 dakika kazandım'

Moment uygulamasını kendi sayfasında tanıtan Kevin Holesh, bu ürünü öncelikle kendisi için geliştirdiğini söylüyor. Holesh, dijital bağımlılıklarının gerçek hayatını etkilemeye başladığını, üretkenliğinin düştüğünü ifade ediyor.

“Asıl amacım ne kadar zamanın boşa gittiğini göstermek” diyen Holesh, kendisinde ve yazılımı denediği kişilerde olumlu sonuçlar aldığının altını çiziyor.

Hayatta bir dengenin kurulması gerektiğini söyleyen ABDli yazılımcının, günlük 75 dakika olan telefon kullanım süresi Moment sayesinde 40 dakikaya düştü.