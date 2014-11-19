Akıllı telefonlardan uzak durmak için yeni uygulama: Elma toplamak

Singapur'da üç öğrenci insanları akıllı telefonlarını kullanmayı bırakmaya teşvik eden bir akıllı telefon uygulamasına mali destek aldı. Apple Tree (Elma Ağacı) isimli uygulama iki ve daha fazla telefon yanyana konduğunda, telefonları kilitliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu şekilde amaçlanan, akıllı telefon kullancılarını ekrana kilitlenmek yerine aile ve arkadaşları ile yüzyüze vakit geçirmeye teşvik etmek. Eğer telefonlara dokunulmazsa, ekranda bir elma ağacı büyümeye başlıyor ve kullanıcı için sanal elmalar yetiştiriyor.

Uygulamanın teşvik yöntemi de işte bu elmalar. Kullanıcılar bu sanal elmaları toplayabiliyor, kendi aralarında değiş tokuş edebiliyor.Telefona ne kadar uzun süre dokunulmazsa, uygulamanın ürettiği elmaların hasadı da o kadar bol oluyor.

Channel News Asia'nın haberine göre öğrencilerden biri olan Libern Lin, uygulama fikrinin arkadaşları ile biraraya geldikleri bir gün, tüm telefonları biraraya koymalarından çıktığını söylüyor.

Fikirleri ile yıllık olarak düzenlene Splash Awards isimli yarışmaya katılan arkadaşlar, gelecek yıl Mart ayına kadar uygulamayı geliştirmeleri şartı ile 24 bin dolar teşvik aldı.

Splash Awards isimli yarışmanın teması da "Singapurluları birbirine yaklaştırmak".

Uygulama Singapur'un 50. kuruluş yıldönümünde ücretsiz olarak kullanıma açılacak