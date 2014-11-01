Akıllı telefon kullanıcıları için mesaj göndermek 1'nci, arama yapmak 6'ncı sırada

Akıllı telefon kullanıcılarının telefonlarıyla arama yapmaktan çok mesaj gönderdikleri, e-postalarını okudukları ve internette zaman geçirdikleri ortaya çıktı.

Taksi çağırma uygulaması Hailo’nun 2 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre kişiler akıllı telefonlarıyla günde ortlama 1 saat 52 dakika geçiriyor. İstatistiklere göre ankete katılanlar bu sürenin sadece 20 dakikasında telefonla konuşuyor, bu da akıllı telefonları kullanma amacında altıncı sırada yer alıyor.

En çok mesaj gönderilmek için kullanılıyor

Vatan'da yer alan habere göre, ankete katılanlar telefonlarını en çok mesaj göndermek için kullandığını belirtirken ardından mesajları okumak, e-posta okumak, internette gezinmek, alarm özelliğini kullanmak sıralanıyor.

Araştırmada dikkat çeken bir başka nokta ise katılımcıların yüzde 40’ı cep telefonlarını arama yapmadan kullanabileceklerini belirtmesi.