T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Akıllı telefon kullanıcıları için mesaj göndermek 1'nci, arama yapmak 6'ncı sırada

Taksi çağırma aplikasyonu Hailo’nun kullanıcıları arasında yaptığı araştırma, insanların artık cep telefonlarında arama özelliğini nadiren kullandığını ortaya koydu

01 Kasım 2014 13:05

Akıllı telefon kullanıcılarının telefonlarıyla arama yapmaktan çok mesaj gönderdikleri, e-postalarını okudukları ve internette zaman geçirdikleri ortaya çıktı.

Taksi çağırma uygulaması Hailo’nun 2 bin kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre kişiler akıllı telefonlarıyla günde ortlama 1 saat 52 dakika geçiriyor. İstatistiklere göre ankete katılanlar bu sürenin sadece 20 dakikasında telefonla konuşuyor, bu da akıllı telefonları kullanma amacında altıncı sırada yer alıyor.

 

En çok mesaj gönderilmek için kullanılıyor

 

Vatan'da yer alan habere göre, ankete katılanlar telefonlarını en çok mesaj göndermek için kullandığını belirtirken ardından mesajları okumak, e-posta okumak, internette gezinmek, alarm özelliğini kullanmak sıralanıyor.

 

Araştırmada dikkat çeken bir başka nokta ise katılımcıların yüzde 40’ı cep telefonlarını arama yapmadan kullanabileceklerini belirtmesi.

ETİKETLER

akıllı telefonmesajlaşmakonuşmatelefon kullanma

İlgili Haberler

Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatmak için neler yapılabilir?

Türkiye'de 40 milyona yakın akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24