Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatmak için neler yapılabilir?

Bilişim Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, Türkiye'de 40 milyona yakın akıllı telefon kullanıcısı olduğunu söyledi.

Bu tür cihazların telefon özelliğinden çok daha fazla özelliği kullanıcısına sunduğunu ifade eden Yüksel, "Yanınızda telefonunuzu, bilgisayarınızı, fotoğraf ve video kameranızı, fenerinizi, televizyonunuzu, televizyon kumandanızı, çocuğunuzun oyuncağını aynı anda taşıdığınız bir teknolojik üründen bahsediyoruz. Bunun öncelikle bir telefon olmadığı çok açık" diye konuştu.

Yüksel, akıllı telefonların sadece telefon olarak kullanılmadığı düşünüldüğünde şarjlarının kullanıma bağlı olarak hızlı tükendiğini, bu durumun kullanıcıyı köşe bucak priz aramaya ve harici pil doldurma üniteleri taşımaya yönelttiğini dile getirdi.

Pil ömrünü uzatmak için neler yapılabilir?

Batarya kullanım süresini uzatmanın doğru şarj etmekten geçtiğini ifade eden Yüksel, şu önerileri sıraladı:

- Piliniz tamamen tükenmeden şarja takmanız pil ömrünü kısaltmaktadır. Doğru kullanım; telefon uyarı verdiğinde şarja takılmalı ve tam dolmadan çıkarılmamalıdır. Ayda bir defa tamamen pil boşaltılıp tam şarj edilmelidir.

- Güvenli batarya optimizasyonu uygulamalarını kullanın. Tüm akıllı telefonlar için batarya kullanımını kontrol eden güvenilir yardımcı uygulamalar kullanılarak süre uzatılabilir.

- Yüksek ses yok ise titreşimi pasif duruma getirin. Bulunduğumuz ortamda duymamızı engelleyecek yüksek bir ses yok ise titreşimi kullanmamak pil ömrünü arttıran bir etkendir.

- Ekran parlaklığını düşürün. Yeni nesil cihazların ekranlarının büyüklüğü dikkate alındığında pil ömrünü en çok etkileyen unsur yüksek kontrastlı ekran ışığıdır. Ekran parlaklığını düşük ayara getirmek bataryanızın uzun süre gitmesini sağlar.

- Güncellemeleri yükleyin. Akıllı telefonların işletim sistemleri kaynak kullanımını yazılımsal olarak etkilemektedir.

- Gerekli olmayan servisleri kapatın. GPS özelliğini, kablosuz bağlantınızı, bluetooth özelliğini ve interneti kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutmalısınız. Bağlantılar kapalı iken telefonunuz daha az enerji tüketecektir.

- Telefonunuzu sıcak ortamlardan uzak tutun. Telefon ortam sıcaklığına bağlı olarak enerji tüketir. Sıcağa yakın yerlerde daha yüksek oranda batarya harcayacaktır.