Akademisyenlerden açlık grevleri için çağrı

06 Kasım 2012 17:02
Cezaevlerindeki açlık grevleri, akademi camiasını da harekete geçirdi. Ali Nesin, Büşra Ersanlı'nın da aralarında bulunduğu 187 akademisyen, çözüm sağlanıncaya kadar sorunu, bilimsel toplantı ve konferanslar dahil olmak üzere akademik aktivitelerinde ve derslerinde gündemlerine alacaklarını duyurdu.
Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması ve anadilde savunma ile eğitim haklarının tanınması talepleriyle 56. gününe giren açlık grevlerine kulak verilmesi ve barış müzakerelerinin tekrar başlamasına imkan verilmesi için akademi de çağrıda bulundu. Türkiye'nin neredeyse bütün üniversitelerinden ve yurt dışındaki üniversitelerde görev yapan Türkiyeli akademisyenlerden 187'sinin imzasıyla yayımlanan bildiride, "Savaş acilen durdurulmalı, yaraların tanınacağı ve zamanla sarılacağı alanlar ve siyasal olanaklılıklar oluşturulmalıdır" denildi.
Prof. Dr. Ali Nesin, Prof. Dr. Şebnem Korur, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Prof. Dr. Nüket Sirman, Doç. Dr. Sibel Özbudun, Prof. Dr. Meltem Ahıska, Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Prof. Dr. Ali Akay, Doç. Dr. Koray Çalışkan'ın da aralarında yer aldığı 187 akademisyen yayınladıkları bildiri ile çağrıda bulundu. Akademisyenlerin yayınladıkları çağrıda, "Kürt tutuklular anadillerinde savunma hakkına kavuşuncaya ve barış müzakerelerinin tekrar başlamasına imkan verecek şekilde Abdullah Öcalan'ın tecriti kaldırılıp, avukatlarıyla görüşmesi sağlanıncaya kadar, bilimsel toplantı ve konferanslar dahil olmak üzere akademik aktivitelerimizde, üniversitelerde verdiğimiz derslerimizde ve yazı faaliyetlerimizde, Kürt sorunu ve taleplerini öncelikli gündemimize alacağımızı duyuruyoruz" denildi.
Türkiye'de bugün gelinen durumun üstü örtülemez bir felakete tekabül ettiği belirtilen çağrıda, "30 yıllık savaş bu coğrafyanın halkları üzerinde büyük maddi ve manevi tahribat yapmıştır. Doğa, insan ve toplum onarılamayacak derecede hasar görmüştür. Şiddet ilkesel sınırlar tanımadan kuşaktan kuşağa kanıksanarak aktarılmakta, travma örgütlü bir dayanışma arzusunu hiçe sayarak yayılmakta ve toplumsal hafızamıza sadece yıkıcı gücüyle kazınmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Akademisyenler, "Savaş acilen durdurulmalı, yaraların tanınacağı ve zamanla sarılacağı alanlar ve siyasal olanaklılıklar oluşturulmalıdır. Barıştan yana bir tavır koymak için şu an yapılması gereken en acil eylem tutukluların açlık grevlerinin bir an önce durdurulmasi için harekete geçmektir. Buradayız. Bütün meslek gruplarını bu duruma karşı tavır göstermek üzere acilen eyleme geçmeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.
Çağrıda imzası bulunan akademisyenler şöyle:
A. Selçuk Ertekin, Prof. Dicle Üniversitesi
Abbas Vali, Prof. Boğaziçi Üniversitesi
Abdullah Sessiz, Prof. Dicle Üniversitesi,
Ahmet Gürata, Doç. Dr. Bilkent Üniversitesi
Ali Akay, Prof. Mimar Sinan Üniversitesi
Ali Kerem Saysel, Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Ali Nesin, Prof. Bilgi Üniversitesi
Ayla Zırh Gürsoy, Prof. Marmara Üniversitesi
Aynur Özuğurlu, Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi
Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Ayşe Durakbaşa, Prof. Marmara Üniversitesi
Ayse Erzan, Emekli İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayşe Gözen, Dr. İstanbul Okan Üniversitesi
Ayşe Küçükkırca, Yrd. Doç. Mardin Artuklu Üniversitesi
Ayşe Öncü, Prof. Sabancı Üniversitesi
Ayşe Gül Altınay, Yrd. Doç. Sabancı Üniversitesi
Ayşegül Kanbak, Dr. Kocaeli Üniversitesi
Ayşen Candaş Bilgen, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Ayşen Uysal, Doç. Dr. 9 Eylül Üniversitesi
Banu Bargu, Dr. Kadir Has Üniversitesi
Barış Çakmur, Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Barış Ünlü, Yrd. Doç. Ankara Üniversitesi
Barzoo Eliassi, Dr. Lund University
Beliz Güçbilmez, Doç. Ankara Üniversitesi
Bediz Yılmaz, Yrd. Doç. Mersin Universitesi
Begüm Başdaş, Dr. Bilgi Universitesi
Berna Güler Müftüoğlu, Yrd. Doç Marmara Üniversitesi
Biray Kolluoğlu, Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Biriz Berksoy, Dr. Istanbul Üniversitesi
Burcu Yakut-Çakar, Yrd. Doç. Kocaeli Universitesi
Bülent Duru, Doç. Dr. Ankara Üniversitesi
Bülent Eken, Dr. Kadir Has Üniversitesi
Bülent Küçük, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Büşra Ersanlı, Prof. Marmara Universitesi
Candan Badem, Yrd. Doç. Tunceli Universitesi
Cem Özatalay, Dr. Galatasaray Üniversitesi
Ceren Özselçuk, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Cengiz Güneş, Dr. Open University
Cengiz Kırlı, Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Ceyda Arslan, Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Çağla Diner, Dr. Kadir Has Universitesi
Çiğdem Yazıcı, Yrd. Doç. Koç Üniversitesi
Derya Bayir, Dr. Queen Mary University of London.
Derya Fırat, Yrd. Doç. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Dilek Hattatoğlu, Doç. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ebru Kayaalp, Yrd. Doç. İstanbul Şehir Üniversitesi
Ece Algan, Doç Dr. California Üniversitesi
Elçin Aktoprak, Yrd. Doç. Ankara Üniversitesi
Elif Babül, Dr. Mount Hoyoke Üniversitesi
Elvan Ergut, Doç. Dr. Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Emrah Ayna, Doç. Dr. Dicle Üniversitesi
Emrah Dönmez, Dr. Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Engin Sustam, Dr. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Erdem Yörük, Yrd. Doç. Koc Universitesi.
Erhan Yalcındağ, Dr. Masaryk Üniversitesi
Esin Berktaş, Yrd. Doç. Mimar Sinan Üniversitesi
Esin Paça Cengiz, Dr. Royal Holloway University of London
Esra Danacıoğlu, Prof. Yıldız Teknik Üniversitesi
Esra Keleşoğlu, Yrd. Doç. Istanbul Üniversitesi
Esra Mungan, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Fahriye Dinçer, Yrd. Doç. Yıldız Teknik Üniversitesi
Fatma Gök, Prof. Boğazici Universitesi
Fatmagül Berktay, Prof. İstanbul Üniversitesi
Ferdan Ergut, Doç. Dr. Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Ferhat Kentel, Doç. Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi
Ferhunde Özbay, Emekli. Boğaziçi Üniversitesi
Feryal Saygılıgil, Yrd. Doç. Arel Üniversitesi
Fikret Uyar, Dr. Dicle Üniversitesi
Fuat Ercan, Prof. Marmara Üniversitesi
Gaye Yılmaz, Dr. Boğazici Üniversitesi
Gökçe Çataloluk, Yrd. Doç. Bilgi Üniversitesi
Gökçen Başaran İnce, Dr. Ege Üniversitesi
Gökçen Ertuğrul, Yrd. Doç. Muğla Universitesi
Güçlü Ateşoğlu, Dr. Mimar Sinan Üniversitesi
Gül Köksal, Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi
Gülseren Adaklı, Doç Dr. Ankara Üniversitesi
Gülsüm Depeli, Yrd. Doç. Hacettepe Üniversitesi
Günay Göksu Özdoğan, Prof. Marmara Universitesi
Güven Gürkan Öztan, Yrd. Doç. Istanbul Universitesi
Hacer Ansal, Prof. Işık Üniversitesi
Hakan Koçak, Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi
Haşim Cem Çelik, Dr. Celal Bayar Üniversitesi
Hisyar Özsoy, Dr. The University of Michigan-Flint
İbrahim Sirkeci, Prof. Regent's College London
İnci Gökmen, Dr. Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İpek Seyyalıoğlu, Dr. Boğaziçi Üniversitesi
İsmail Kaplan, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç Mimar Sinan Üniversitesi
Koray Çalışkan, Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Kuvvet Lordoğlu, Prof. Kocaeli Üniversitesi
L. Işıl Ünal, Prof. Ankara Üniversitesi
Latif Taş, Dr. Humboldt Universitesi
Leyla Neyzi, Prof. Sabancı Üniversitesi
Lütfiye Bozdağ, Yrd. Doç. Kemerburgaz Üniversitesi
Oğuz Arıcı, Yrd.Doç. Haliç Üniversitesi
Osman Aytar, Dr. Malardalen Üniversitesi
M. Oğuz Sinemillioğlu, Yrd. Doç. Dicle Üniversitesi
Mahmut Mutman, Prof İstanbul Şehir Üniversitesi
Mahmut Toğrul, Doç. Dr. Dicle Üniversitesi
Mehmet Fatih Uslu, Yrd. Doç. İstanbul Şehir Üniversitesi
Mehmet Rauf Kesici, Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi
Melek Göregenli, Prof. Ege Üniversitesi
Meltem Ahıska, Prof. Boğaziçi Üniversitesi
Meryem Koray, Prof. Yıldız Teknik Üniversitesi
Mesut Yeğen, Prof. Istanbul Sehir Universitesi
Metin Altıok, Doç. Dr. Mersin Üniversitesi
Metin Özuğurlu, Prof. Ankara Üniversitesi
Mine Gencel Bek, Prof. Ankara Üniversitesi
Murat Birdal, Doç. Istanbul Üniversitesi
Murat Cemal Yalçıntan, Doç. Dr. Mimar Sinan Üniversitesi
Murat Koyuncu, Yrd. Doç. Boğazici Universitesi
Murat Paker, Yrd. Doç. İstanbul Bilgi Universitesi
Mustafa Altıntaş, Prof. Gazi Üniversitesi
Mustafa Durmuş, Doç. Gazi Üniversitesi
Mustafa Kemal Coşkun, Doç. Ankara Universitesi
Nazan Üstündağ, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Nazım Hikmet Richard Dikbaş, Dr. Bilgi Üniversitesi
Necati Polat, Prof. Ortadoğu Teknik Ünivrsitesi
Nejla Kurul,Prof. Ankara Üniversitesi
Nejla Osserian. Boğaziçi Üniversitesi
Nesrin Sungur Çakmak, Prof. Marmara Üniversitesi
Nilgün Erdem, Doç. Ankara Üniversitesi
Nilgün Toker, Prof. Ege Üniversitesi
Nurcan Özkaplan, Prof. Işık Üniversitesi
Nuri Ersoy, Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Nüket Esen, Prof. Boğaziçi Üniversitesi
Nükhet Sirman, Prof. Boğaziçi Üniversitesi
Oğuz Arıcı, Yrd. Doç. Haliç Üniversitesi
Olcay Akyıldız, Dr. Boğaziçi Universitesi
Onur Hamzaoğlu, Prof. Kocaeli Üniversitesi
Ozan Zeybek, Dr. Sabanci Universitesi
Öget Öktem Tanör, Prof. Bilim Üniversitesi
Özgün Akduran, Dr. Istanbul Üniversitesi
Özlem Albayrak, Dr. Ankara Üniversitesi
Özlem Biner, Dr. Cambridge Universitesi
Özlem Özkan, Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi
Pakize Taylan, Dr. Dicle Universitesi
Pınar Bedirhanoğlu, Doç. Dr. Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Rıdvan Şeşen, Prof. Dicle Üniversitesi
Saime Tuğrul, Dr. Bilgi Üniversitesi
Samim Akgönül, Dr. Stasburg Üniversitesi
Savaş Ergül, Dr. Hacettepe Üniversitesi
Selim Temo, Yrd. Doç. Mardin Artukulu Üniversitesi
Sema Erder, Emekli Marmara Üniversitesi
Seda Altuğ, Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Sefa Feza Arslan, Doç. Dr. Mimar Sinan Üniversitesi
Selime Güzelsarı, Yrd. Doç. Abant izzet Baysal Üniversitesi
Sema Erder, Emekli. Marmara Üniversitesi
Semih Bilgen, Prof. Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Semra Somersan, Doç. Bilgi Üniversitesi
Serdar M. Değirmencioğlu, Prof. Cumhuriyet Üniversitesi
Serra Müderrisoglu, Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Sevilay Çelenk, Doç. Dr. Ankara Üniversitesi
Sezai Temelli, Yrd. Doç. İstanbul Üniversitesi
Sibel Özbudun, Doç.
Sibel Yardımcı Doç. Mimar Sinan Universitesi
Ş. Gürçağ Tuna Yrd. Doç. Tunceli Üniversitesi
Şahika Yüksel, Prof. İstanbul Üniversitesi
Şebnem Korur Fincancı, Prof. İstanbul Üniversitesi
Şemsa Özar, Prof. Boğaziçi Üniversitesi
Tahsin Yeşildere, Prof. İstanbul Üniversitesi
Tuna Kuyucu, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Uğur Kara, Yrd. Doç. Anadolu Üniversitesi
Umut Yıldırım, Dr. Sabancı Üniversitesi
Ülkü Güney, Yrd. Doç. Maltepe Üniveristesi
Üstün Bilgen Reinart Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Vahap Coşkun, Yrd. Doç. Dicle Üniversitesi
Vangelis Kechriotis, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Veli Deniz, Prof. Kocaeli Üniversitesi
Veysel Tolan, Dr. Dicle Universitesi
Yahya Madra, Doç Boğaziçi Üniversitesi
Yakın Ertürk, Emekli Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Yasemin Özdek, Prof. Kocaeli Üniversitesi
Yasemin Özgün, Yrd. Doç. Anadolu Üniversitesi
Yavuz Aykan, Dr. Humboldt Universitesi
Yıldıray Ozan, Prof. Yıldız Teknik Üniversitesi
Yücel Demirer, Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi
Zafer Yenal, Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Zafer Yörük, Yrd. Doç. İzmir Ekonomi Üniversitesi
Zelal Ekinci, Prof. Kocaeli Üniversitesi
Zeynep Kadirbeyoğlu, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi
Zeynep, Kıvılcım. Doç. İstanbul Üniversitesi
Zeynep Sayın, Prof. İstanbul Üniversitesi
Zeynep Türkyılmaz, Dr. Dartmouth Üniversitesi
Zeynep Uysal, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi (cnnturk.com)
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