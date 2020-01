Akademisyenlerden açlık grevleri için çağrı

Cezaevlerindeki açlık grevleri, akademi camiasını da harekete geçirdi. Ali Nesin, Büşra Ersanlı'nın da aralarında bulunduğu 187 akademisyen, çözüm sağlanıncaya kadar sorunu, bilimsel toplantı ve konferanslar dahil olmak üzere akademik aktivitelerinde ve derslerinde gündemlerine alacaklarını duyurdu.

Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması ve anadilde savunma ile eğitim haklarının tanınması talepleriyle 56. gününe giren açlık grevlerine kulak verilmesi ve barış müzakerelerinin tekrar başlamasına imkan verilmesi için akademi de çağrıda bulundu. Türkiye'nin neredeyse bütün üniversitelerinden ve yurt dışındaki üniversitelerde görev yapan Türkiyeli akademisyenlerden 187'sinin imzasıyla yayımlanan bildiride, "Savaş acilen durdurulmalı, yaraların tanınacağı ve zamanla sarılacağı alanlar ve siyasal olanaklılıklar oluşturulmalıdır" denildi.

Prof. Dr. Ali Nesin, Prof. Dr. Şebnem Korur, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Prof. Dr. Nüket Sirman, Doç. Dr. Sibel Özbudun, Prof. Dr. Meltem Ahıska, Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Prof. Dr. Ali Akay, Doç. Dr. Koray Çalışkan'ın da aralarında yer aldığı 187 akademisyen yayınladıkları bildiri ile çağrıda bulundu. Akademisyenlerin yayınladıkları çağrıda, "Kürt tutuklular anadillerinde savunma hakkına kavuşuncaya ve barış müzakerelerinin tekrar başlamasına imkan verecek şekilde Abdullah Öcalan'ın tecriti kaldırılıp, avukatlarıyla görüşmesi sağlanıncaya kadar, bilimsel toplantı ve konferanslar dahil olmak üzere akademik aktivitelerimizde, üniversitelerde verdiğimiz derslerimizde ve yazı faaliyetlerimizde, Kürt sorunu ve taleplerini öncelikli gündemimize alacağımızı duyuruyoruz" denildi.



Türkiye'de bugün gelinen durumun üstü örtülemez bir felakete tekabül ettiği belirtilen çağrıda, "30 yıllık savaş bu coğrafyanın halkları üzerinde büyük maddi ve manevi tahribat yapmıştır. Doğa, insan ve toplum onarılamayacak derecede hasar görmüştür. Şiddet ilkesel sınırlar tanımadan kuşaktan kuşağa kanıksanarak aktarılmakta, travma örgütlü bir dayanışma arzusunu hiçe sayarak yayılmakta ve toplumsal hafızamıza sadece yıkıcı gücüyle kazınmaktadır" ifadelerine yer verildi.



Akademisyenler, "Savaş acilen durdurulmalı, yaraların tanınacağı ve zamanla sarılacağı alanlar ve siyasal olanaklılıklar oluşturulmalıdır. Barıştan yana bir tavır koymak için şu an yapılması gereken en acil eylem tutukluların açlık grevlerinin bir an önce durdurulmasi için harekete geçmektir. Buradayız. Bütün meslek gruplarını bu duruma karşı tavır göstermek üzere acilen eyleme geçmeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

Çağrıda imzası bulunan akademisyenler şöyle:



A. Selçuk Ertekin, Prof. Dicle Üniversitesi

Abbas Vali, Prof. Boğaziçi Üniversitesi

Abdullah Sessiz, Prof. Dicle Üniversitesi,

Ahmet Gürata, Doç. Dr. Bilkent Üniversitesi

Ali Akay, Prof. Mimar Sinan Üniversitesi

Ali Kerem Saysel, Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi

Ali Nesin, Prof. Bilgi Üniversitesi

Ayla Zırh Gürsoy, Prof. Marmara Üniversitesi

Aynur Özuğurlu, Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi

Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi

Ayşe Durakbaşa, Prof. Marmara Üniversitesi

Ayse Erzan, Emekli İstanbul Teknik Üniversitesi

Ayşe Gözen, Dr. İstanbul Okan Üniversitesi

Ayşe Küçükkırca, Yrd. Doç. Mardin Artuklu Üniversitesi

Ayşe Öncü, Prof. Sabancı Üniversitesi

Ayşe Gül Altınay, Yrd. Doç. Sabancı Üniversitesi

Ayşegül Kanbak, Dr. Kocaeli Üniversitesi

Ayşen Candaş Bilgen, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Ayşen Uysal, Doç. Dr. 9 Eylül Üniversitesi

Banu Bargu, Dr. Kadir Has Üniversitesi

Barış Çakmur, Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Barış Ünlü, Yrd. Doç. Ankara Üniversitesi

Barzoo Eliassi, Dr. Lund University

Beliz Güçbilmez, Doç. Ankara Üniversitesi

Bediz Yılmaz, Yrd. Doç. Mersin Universitesi

Begüm Başdaş, Dr. Bilgi Universitesi

Berna Güler Müftüoğlu, Yrd. Doç Marmara Üniversitesi

Biray Kolluoğlu, Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Biriz Berksoy, Dr. Istanbul Üniversitesi

Burcu Yakut-Çakar, Yrd. Doç. Kocaeli Universitesi

Bülent Duru, Doç. Dr. Ankara Üniversitesi

Bülent Eken, Dr. Kadir Has Üniversitesi

Bülent Küçük, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Büşra Ersanlı, Prof. Marmara Universitesi

Candan Badem, Yrd. Doç. Tunceli Universitesi

Cem Özatalay, Dr. Galatasaray Üniversitesi

Ceren Özselçuk, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Cengiz Güneş, Dr. Open University

Cengiz Kırlı, Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi

Ceyda Arslan, Dr. Boğaziçi Üniversitesi

Çağla Diner, Dr. Kadir Has Universitesi

Çiğdem Yazıcı, Yrd. Doç. Koç Üniversitesi

Derya Bayir, Dr. Queen Mary University of London.

Derya Fırat, Yrd. Doç. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dilek Hattatoğlu, Doç. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Ebru Kayaalp, Yrd. Doç. İstanbul Şehir Üniversitesi

Ece Algan, Doç Dr. California Üniversitesi

Elçin Aktoprak, Yrd. Doç. Ankara Üniversitesi

Elif Babül, Dr. Mount Hoyoke Üniversitesi

Elvan Ergut, Doç. Dr. Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Emrah Ayna, Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Emrah Dönmez, Dr. Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Engin Sustam, Dr. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Erdem Yörük, Yrd. Doç. Koc Universitesi.

Erhan Yalcındağ, Dr. Masaryk Üniversitesi

Esin Berktaş, Yrd. Doç. Mimar Sinan Üniversitesi

Esin Paça Cengiz, Dr. Royal Holloway University of London

Esra Danacıoğlu, Prof. Yıldız Teknik Üniversitesi

Esra Keleşoğlu, Yrd. Doç. Istanbul Üniversitesi

Esra Mungan, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Fahriye Dinçer, Yrd. Doç. Yıldız Teknik Üniversitesi

Fatma Gök, Prof. Boğazici Universitesi

Fatmagül Berktay, Prof. İstanbul Üniversitesi

Ferdan Ergut, Doç. Dr. Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Ferhat Kentel, Doç. Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi

Ferhunde Özbay, Emekli. Boğaziçi Üniversitesi

Feryal Saygılıgil, Yrd. Doç. Arel Üniversitesi

Fikret Uyar, Dr. Dicle Üniversitesi

Fuat Ercan, Prof. Marmara Üniversitesi

Gaye Yılmaz, Dr. Boğazici Üniversitesi

Gökçe Çataloluk, Yrd. Doç. Bilgi Üniversitesi

Gökçen Başaran İnce, Dr. Ege Üniversitesi

Gökçen Ertuğrul, Yrd. Doç. Muğla Universitesi

Güçlü Ateşoğlu, Dr. Mimar Sinan Üniversitesi

Gül Köksal, Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi

Gülseren Adaklı, Doç Dr. Ankara Üniversitesi

Gülsüm Depeli, Yrd. Doç. Hacettepe Üniversitesi

Günay Göksu Özdoğan, Prof. Marmara Universitesi

Güven Gürkan Öztan, Yrd. Doç. Istanbul Universitesi

Hacer Ansal, Prof. Işık Üniversitesi

Hakan Koçak, Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi

Haşim Cem Çelik, Dr. Celal Bayar Üniversitesi

Hisyar Özsoy, Dr. The University of Michigan-Flint

İbrahim Sirkeci, Prof. Regent's College London

İnci Gökmen, Dr. Ortadoğu Teknik Üniversitesi

İpek Seyyalıoğlu, Dr. Boğaziçi Üniversitesi

İsmail Kaplan, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç Mimar Sinan Üniversitesi

Koray Çalışkan, Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Kuvvet Lordoğlu, Prof. Kocaeli Üniversitesi

L. Işıl Ünal, Prof. Ankara Üniversitesi

Latif Taş, Dr. Humboldt Universitesi

Leyla Neyzi, Prof. Sabancı Üniversitesi

Lütfiye Bozdağ, Yrd. Doç. Kemerburgaz Üniversitesi

Oğuz Arıcı, Yrd.Doç. Haliç Üniversitesi

Osman Aytar, Dr. Malardalen Üniversitesi

M. Oğuz Sinemillioğlu, Yrd. Doç. Dicle Üniversitesi

Mahmut Mutman, Prof İstanbul Şehir Üniversitesi

Mahmut Toğrul, Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Mehmet Fatih Uslu, Yrd. Doç. İstanbul Şehir Üniversitesi

Mehmet Rauf Kesici, Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi

Melek Göregenli, Prof. Ege Üniversitesi

Meltem Ahıska, Prof. Boğaziçi Üniversitesi

Meryem Koray, Prof. Yıldız Teknik Üniversitesi

Mesut Yeğen, Prof. Istanbul Sehir Universitesi

Metin Altıok, Doç. Dr. Mersin Üniversitesi

Metin Özuğurlu, Prof. Ankara Üniversitesi

Mine Gencel Bek, Prof. Ankara Üniversitesi

Murat Birdal, Doç. Istanbul Üniversitesi

Murat Cemal Yalçıntan, Doç. Dr. Mimar Sinan Üniversitesi

Murat Koyuncu, Yrd. Doç. Boğazici Universitesi

Murat Paker, Yrd. Doç. İstanbul Bilgi Universitesi

Mustafa Altıntaş, Prof. Gazi Üniversitesi

Mustafa Durmuş, Doç. Gazi Üniversitesi

Mustafa Kemal Coşkun, Doç. Ankara Universitesi

Nazan Üstündağ, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Nazım Hikmet Richard Dikbaş, Dr. Bilgi Üniversitesi

Necati Polat, Prof. Ortadoğu Teknik Ünivrsitesi

Nejla Kurul,Prof. Ankara Üniversitesi

Nejla Osserian. Boğaziçi Üniversitesi

Nesrin Sungur Çakmak, Prof. Marmara Üniversitesi

Nilgün Erdem, Doç. Ankara Üniversitesi

Nilgün Toker, Prof. Ege Üniversitesi

Nurcan Özkaplan, Prof. Işık Üniversitesi

Nuri Ersoy, Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Nüket Esen, Prof. Boğaziçi Üniversitesi

Nükhet Sirman, Prof. Boğaziçi Üniversitesi

Oğuz Arıcı, Yrd. Doç. Haliç Üniversitesi

Olcay Akyıldız, Dr. Boğaziçi Universitesi

Onur Hamzaoğlu, Prof. Kocaeli Üniversitesi

Ozan Zeybek, Dr. Sabanci Universitesi

Öget Öktem Tanör, Prof. Bilim Üniversitesi

Özgün Akduran, Dr. Istanbul Üniversitesi

Özlem Albayrak, Dr. Ankara Üniversitesi

Özlem Biner, Dr. Cambridge Universitesi

Özlem Özkan, Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi

Pakize Taylan, Dr. Dicle Universitesi

Pınar Bedirhanoğlu, Doç. Dr. Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Rıdvan Şeşen, Prof. Dicle Üniversitesi

Saime Tuğrul, Dr. Bilgi Üniversitesi

Samim Akgönül, Dr. Stasburg Üniversitesi

Savaş Ergül, Dr. Hacettepe Üniversitesi

Selim Temo, Yrd. Doç. Mardin Artukulu Üniversitesi

Sema Erder, Emekli Marmara Üniversitesi

Seda Altuğ, Dr. Boğaziçi Üniversitesi

Sefa Feza Arslan, Doç. Dr. Mimar Sinan Üniversitesi

Selime Güzelsarı, Yrd. Doç. Abant izzet Baysal Üniversitesi

Sema Erder, Emekli. Marmara Üniversitesi

Semih Bilgen, Prof. Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Semra Somersan, Doç. Bilgi Üniversitesi

Serdar M. Değirmencioğlu, Prof. Cumhuriyet Üniversitesi

Serra Müderrisoglu, Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Sevilay Çelenk, Doç. Dr. Ankara Üniversitesi

Sezai Temelli, Yrd. Doç. İstanbul Üniversitesi

Sibel Özbudun, Doç.

Sibel Yardımcı Doç. Mimar Sinan Universitesi

Ş. Gürçağ Tuna Yrd. Doç. Tunceli Üniversitesi

Şahika Yüksel, Prof. İstanbul Üniversitesi

Şebnem Korur Fincancı, Prof. İstanbul Üniversitesi

Şemsa Özar, Prof. Boğaziçi Üniversitesi

Tahsin Yeşildere, Prof. İstanbul Üniversitesi

Tuna Kuyucu, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Uğur Kara, Yrd. Doç. Anadolu Üniversitesi

Umut Yıldırım, Dr. Sabancı Üniversitesi

Ülkü Güney, Yrd. Doç. Maltepe Üniveristesi

Üstün Bilgen Reinart Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Vahap Coşkun, Yrd. Doç. Dicle Üniversitesi

Vangelis Kechriotis, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Veli Deniz, Prof. Kocaeli Üniversitesi

Veysel Tolan, Dr. Dicle Universitesi

Yahya Madra, Doç Boğaziçi Üniversitesi

Yakın Ertürk, Emekli Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yasemin Özdek, Prof. Kocaeli Üniversitesi

Yasemin Özgün, Yrd. Doç. Anadolu Üniversitesi

Yavuz Aykan, Dr. Humboldt Universitesi

Yıldıray Ozan, Prof. Yıldız Teknik Üniversitesi

Yücel Demirer, Doç. Dr. Kocaeli Üniversitesi

Zafer Yenal, Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi

Zafer Yörük, Yrd. Doç. İzmir Ekonomi Üniversitesi

Zelal Ekinci, Prof. Kocaeli Üniversitesi

Zeynep Kadirbeyoğlu, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi

Zeynep, Kıvılcım. Doç. İstanbul Üniversitesi

Zeynep Sayın, Prof. İstanbul Üniversitesi

Zeynep Türkyılmaz, Dr. Dartmouth Üniversitesi

Zeynep Uysal, Yrd. Doç. Boğaziçi Üniversitesi (cnnturk.com)