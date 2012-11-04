Demirtaş: Öcalan ile yapılacak düzenli görüşmeler açlık grevini yumuşatabilir

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, açlık grevlerinin sonuçlanması ve isteklerinin karşılanması için hükümet nezdinde temaslarını devam ettireceklerini belirterek, "Avukatların İmralı'ya düzenli yapacağı görüşmelerle açlık grevi ile ilgili bir yumuşama olacağını düşünüyorum" dedi.

Diyarbakır’da Baro seçimlerinde oyunu kullanan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, açlık grevi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geldikleri aşamada açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin istekleri konusunda somut bir gelişme kaydedilmediğini söyleyen BDP lideri Demirtaş, "Maalesef açlık grevlerini bitirebilecek bir pozisyon yaratılamadı. Biz de bunun için çabalıyor, her gün gayret gösteriyoruz. Ana dilde savunma ile ilgili sayın Adalet bakanının açıklaması vardı. Önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili çalışma yapılıp Bakanlar kuruluna oradan Parlamentoya sevk edileceğine yönelik açıklamalar oldu. Biz bu adımı önemsiyoruz, bu konuda mutlaka hızlı hareket edilmelidir" diye konuştu.

Kesintisiz biçimde 1.5 yıldan bu yana devam eden ve ciddi bir hukuksuzluk olarak gördükleri İmralı tecriti konusunda hiçbir adım atılmadığını öne süren BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, şöyle konuştu:

"Başbakan’ın dünkü açıklamalarından da çok ciddi bir şekilde bu hukuksuzluğun devam edeceğine dair izlenim edindik. Bu doğru bir yaklaşım değil. Avukatların hükümlü ve tutuklularla görüşmesi ceza mahkemesi kanununda düzenlenmiştir. Yani Başbakan’a verilmiş bir yetki değil. ’Başbakan arzu ederse görüştürür, arzu etmezse görüştürmez’ diye bir kanun yok. Bu bir anayasal haktır. Bir hakkın Başbakan tarafından kullandırılmayacağı ifadesi çok yanlış olmuştur. Özellikle açlık grevlerinin bu kadar kritik bir noktaya geldiği dönemde ben Başbakan’ın daha dikkatli daha duyarlı açıklamalar yapması, somut adımlar atması konusunda buradan bir kez daha çağrı yapmak istiyorum. Siyasette karşılıklı restleşme BDP-AKP arasında karşılıklı restleşme bunlar siyasetin doğası gibi algılanabilir ama, ortada insanın canı hayatı gibi kritik bir mesele varken bence herkesin bizlerde dahil tüm siyasetçilerin dikkatli ve duyarlı davranması lazım. Önümüzdeki hafta artık kritik eşiğin aşıldığı bir süreçtir. Özellikle 53 günü dolduran 54 güne giren arkadaşlarımızda sağlık durumları artık hayati risk durumu başladı. Biz de bu durumda hükümet nezdinde temas ve girişimlerimizi sürdüreceğiz. Kamuoyunda açlık grevlerinin sonlandırılması ile ilgili ciddi bir talep var. Açlık grevcilerin de taleplerinin karşılanması için bir beklentisi var. Bu iki beklentiye buluşturmak zorundayız. Açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmadan bir an önce sonuçlanması için bizde çabalarımızı sürdürüyoruz."

BDP lideri Demirtaş, açlık grevini yapanların bu işin muhatabı olduklarını, hangi koşullarda eylemi bırakacaklarını kendilerine iletmeleri üzerine bu görüşü kamuoyuna ilettiklerini söyledi. Demirtaş, Abdullah Öcalan’ın ailesi ve avukatları ile görüşmesinin önünde yasal bir engel olmadığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuksuzluktan vazgeçmesini ve yasanın uygulanması gerektiğini savundu. Selahattin Demirtaş, "Avukatların İmralı’ya yapacağı düzenli görüşmelerle ben açlık grevi ile ilgili bir yumuşama olacağını düşünüyorum. Cezaevinde yaptığımız görüşmelerde bunun sinyallerini aldık. Bununla birlikte Kürt sorununun yeniden müzakere aşaması ile yeniden ele alınması müzakere ve diyalog aşamasına geçilmesi ve hükümet bu konuda yaklaşım göstermesi ile bence açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda çok önemli bir adım olur. Bizde BDP olarak bu adımları hem destekleriz, hem de sonlanması için cezaevlerindeki açlık grevcileri ile görüşürüz. Bu konuda artık ciddi bir yaklaşım bekliyoruz" diye konuştu.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP’li milletvekillerinin açlık grevine girip girmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine bu konuyu uzun süreden bu yana tartıştıklarını, Başbakan Erdoğan’ın kendilerine yönelik ithamlarından önce gündemlerine aldıklarını söyledi. Demirtaş, "Bu açlık grevlerini bir çözümle sonlandırmak için gayret sarf ediyoruz. Eğer bütün yollar, görüşmeler ve çözüm arayışları tıkanırsa vekillerimizin bu konuda bir kararlılığı var. Bunun yeri neresi olur Parlamentomu, Parti mi olur bu konuda tabi ki parti yönetimi ve meclis grubumuz tartışacak ve bir kararlaşmaya gidecektir" dedi. Açlık grevdekilerine bir fiziki müdahale olup olmayacağı ile ilgili tartışmalara ise Selahattin Demirtaş, "Başbakan, Adalet Bakanı ve Sağlık bakanının fiziki bir müdahale olmayacağını açıklamalarını taahhaüt olarak karşılıyoruz. Sözde hayata dönüş gibi bir operasyona ihtimal vermiyoruz. Durumu kötüleşenleri en fazla tıbbı müdahale açısından kendi beyanı ile müdahale olabilir. Bunun dışındaki müdahale çok riskli bir müdahale olur" diye yanıtladı.

Açlık grevlerinin sonuçlanması için BDP olarak Başbakan ile görüşüp görüşmeyeceklerine dair bir soruyu da yanıtlayan BDP lideri Demirtaş, "Tabii ki bizim sorunları çözme niyetiyle hareket eden hiç bir kimse ile görüşmemek gibi bir tavrımız olamaz. Sonuçta cezaevinde insanlar yaşamını yitirmek üzere, her gün dışarıda insanlar ölüyor, çatışmalarda insanlar ölüyor. Bu ölümleri bir bütün olarak içeride ve dışarıda durdurmak adına diyalog etkili olacaksa, etkili olacağını düşünüyoruz. Bizde hükümet nezdinde sayın Başbakan’la dahil sayın bakanlar dahil bu gibi konuları enine boyuna tartışmak durumundan kaçmayız" diye konuştu.