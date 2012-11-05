NÜSED'den açlık grevi çağrısı: Grevcilerin yaşamı tehdit altında

Hülya KKARABAĞLI/ ANKARA

Ağırlıklı bölümünün KCK ve PKK’lıların oluşturduğu 700'e yakın tutuklu başlattığı açlık grevleriyle ilgili olarak, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), 55. güne giren açlık grevlerinde yaşam tehlikesine dikkat çekti. "Açlık grevcilerine müdahale edileceği söylemleri, önceki yıllarda yaşanan ve izleri halen sürmekte olan trajik olaylardan ve onca ölümden ders alınmadığını ortaya koymaktadır” dedi.



NÜSED’in açlık grevleriyle ilgili açıklaması şöyle:

'Ölümcül durumların yakıl olduğu süreç'

Türkiye'nin değişik cezaevlerinde 700'e yakın tutuklu ve hükümlünün sürdürdüğü, 55. güne ulaşan açlık grevleri, soruna insani boyutlarıyla bakan kamuoyunu derinden kaygılandırmaktadır. Tıbben geri dönülmez bir aşamaya ulaşmış olma olasılığı yüksek olan böylesi uzun açlık, insan sağlığını ciddi olarak etkiler ve kalıcı izler bırakabilir. Ne yazık ki, ölümcül durumların yakın olduğu bir sürecin içindeyiz.

'Siyasal iktidar insani açıdan değerlendirmiyor'

Siyasal iktidar durumu insani değil, siyasi olarak değerlendirerek eşit koşullarda iki taraftan biri gibi davranmaktadır. Oysa koşullar eşit değildir. Cezaevinde eli kolu bağlı insanlar seslerini duyurmanın son çaresi olarak yaşamlarını ortaya koymuşlardır. Bu sessiz çığlığa kulak vermek bir insanlık görevidir. Erki ve gücü elinde tutanlar sorumlu davranmak ve eşitsiz koşullarda yapılan bu savaşımda ülkenin yurttaşlarına adil davranmak durumundadırlar.

'Tuz, şeker, B1 vitamini herkese sağlanmalı'

Hâlâ ölümleri önlemek olanağı vardır. Yetkililer bir ana önce harekete geçerek çözüm için gerekli görüşmeleri yapmalıdır. TTB ve diğer emek örgütleri gibi tarafların da açlık grevcileriyle buluşmaları sağlanmalı, TTB'nin oluşturacağı heyetlerin cezaevi ziyaretleriyle tıbbi gözlemlerde bulunması ve grevdeki tutukluların sağlık durumlarını saptamalarına olanak tanınmalıdır. Açlık grevindekilere hiçbir biçimde zorlayıcı girişimlerde bulunulmamalı, ciddi sonuçları önlemede rolü olabilecek su, tuz, şeker, B1 vitamini herkese sağlanmalıdır.