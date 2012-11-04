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'10 bin tutuklu ve hükümlü daha açlık grevine girecek'

Açlık grevi eyleminin 5 Kasım’dan itibaren bir üst aşamaya çıkarılacağı, hasta, yaşlı ve çocuklar dışında tüm tutuklu ve hükümlülerin greve katılacağı öne sürüldü

04 Kasım 2012 16:44

Açlık grevleri  54. gününde girerken, Fırat Haber Ajansı'nda "5 Kasım’dan itibaren 10 bin tutuklu ve hükümlünün daha açlık grevine gireceği" öne sürüldü. 

Fırat Haber Ajansı'da  yayınlanan habere göre, cezaevinden tutuklu ve hükümlüler adına açıklama  yaptığı belirtilen Deniz Kaya,' "12 Eylül’de başlayan süresiz-dönüşümsüz açlık grevinin amacının “kimseye diz çöktürmek” olmadığını belirterek, “Kimseye şantaj yapmıyor, bizlere karşı uygulanan hiçbir şantajı da kabul etmiyoruz” dedi. 

Açıklamada "Açlık grevi eyleminin 5 Kasım’dan itibaren bir üst aşamaya çıkarılacağı, hasta, yaşlı ve çocuklar dışında tüm tutuklu ve hükümlülerin greve katılacağı" ileri sürüldü.

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