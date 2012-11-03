BDP milletvekilleri de açlık grevine başlıyor

BDP milletvekillerinin açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlü PKK ve KCK'lılara destek vermek amacıyla açlık grevine başlayacakları iddia edildi.

Cezaevlerindeki açlık grevleri, dünkü “daha zayıflamamışlar bile, vitamin veriyoruz, sizden bizden bir farkları yok” bombardımanı altında 52. gününü tamamlayarak ölüm sınırına yaklaşırken, BDP’li milletvekilleri de destek amaçlı açlık grevine başlamaya hazırlanıyor.

Bu milletvekilleri hükümetin açlık grevi başlatanların taleplerine cevap vermemesi halinde, pazartesi günü TBMM’de toplanarak, açlık grevini nerede yapacaklarını tartışacak.

Parti Genel Merkez binası ile TBMM Genel Kurul Salonu seçenekler arasında. BDP’li vekillerin çoğunluğunun destek eylemini TBMM çatısı altında yapmaktan yana oldukları iddia edildi.



Genel Merkez olmasın



Ümit Aslanbay'ın Taraf gazetesindeki haberine göre; BDP’lileri TBMM çatısı altında böyle bir eylem yapmaya iten neden, daha önce parti genel merkezinde yaptıkları benzer bir eylemin yeterince ses getirmemesi. Pazartesi günü yapılacak toplantıda TBMM’de eylem kararı çıkarsa, BDP’lilerin Genel Kurul salonunu seçmesi yüksek ihtimal.

BDP’liler geçtiğimiz ocak ayında Kürt sorununa çözüm için TBMM Genel Kurulu’nda oturma eylemi gerçekleştirmek istemiş, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in ricası üzerine de akşam saatlerinde Genel Kurul salonunu terk ederek eylemi TBMM’deki grup salonunda sürdürmüşlerdi. Daha önce genel merkez binasında yaptıkları açlık grevini ise, başka yerlerden telefon eden bazı kişiler lokantalardan yemek siparişi vererek sabote etmeye çalışmıştı.

Bu arada emek ve meslek örgütleri olarak DİSK, KESK, TMMOB VE Türk Tabibler Birliği (TTB) de bugün açlık grevleri için bir basın toplantısı yapacak.



Çocuklar, Buldan ve bakanlık



Açlık grevine başlayan 15 yaşındaki H.D. ve U.T. adlı iki çocuğu eylemlerinden vazgeçirmek için BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Adalet Bakanlığı’na bağlı psikologlar, dün İzmir Şakran Çocuk Cezaevi’ne gitti.

Daha önce Mersin ve İstanbul’da cezaevinde açlık grevine katılan sekiz çocuk, BDP’lilerin çabaları sonucu eylemlerini sonlandırmıştı. Buldan, iki çocukla görüşmek için Adalet Bakanlığı’ndan izin istediğini önceki gün yaptığı basın toplantısında duyurmuştu. Şakran Çocuk Cezaevi’nde açlık grevi yapan iki çocuktan H.D. yazdığı mektupta, “1995 Mardin’in Mazıdağı İlçesi Karagu Köyü doğumluyum. Ben Kızıltepe ilçesinde tutuklandım. 18 aydır tutukluyum. Temmuz ayında Mardin E Tipi Cezaevi’nden İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sürgün edildim... Bedeli ne olursa olsun eylemimizden vazgeçmeyeceğiz” demişti. Neyse ki Buldan’ın çabası sonuç verdi. Akşam saatlerinde bu iki çocuğun eylemi bıraktığı haberi geldi.