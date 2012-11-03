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İHD'den açlık grevleri için Taksim'de oturma eylemi

İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu Sözcüsü Burhan Öztürk, cezaevlerindeki açlık grevlerinin toplum vicdanını harekete geçirmek amacıyla yapıldığını savundu

03 Kasım 2012 21:45

İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi bir grup, cezaevlerindeki açlık grevlerinin durdurulması istemiyle oturma eylemi yaptı. Taksim tramvay durağında toplanan İHD üyeleri, "Hapishanelerde ölüm istemiyoruz" pankartı açarak, sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan İHD İstanbul Şubesi Cezaevi Komisyonu Sözcüsü Burhan Öztürk, cezaevlerindeki açlık grevlerinin toplum vicdanını harekete geçirmek amacıyla yapıldığını savundu.
Öztürk, İHD olarak, kişinin kendisine zarar veren tarzdaki eylemlere karşı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mahpuslara, açlık grevlerine karşı olduğumuzu söylediğimizde ve onlardan 'O halde ne yapalım?' sorusunu aldığımızda, ikna edebilecek bir yanıtı bulmak zorundayız. Cezaevlerinden yükselen bu ses duyulsun, anlaşılsın ve insaniyetin gereği yapılsın. Bu ses kesildiğinde ne yazık ki duyacaklarımız çok daha yakıcı ve üzücü olacaktır."

Açıklamanın ardından "Bandista" grubunun söylediği şarkılarla oturma eylemine geçildi. Gruptakiler, bir dakikalık alkışlı protestonun ardından eylemi sona erdirerek dağıldı.

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