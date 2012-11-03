Akdağ: Doktorlar, rıza gösteren açlık grevi eylemcilerini muayene ediyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, açlık grevinde olan KCK ve PKK'lı tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının yakında izlendiğini söyledi. Akdağ, "Doktorlar, rıza gösterenleri muayene ediyor, diğerlerinin ise genel durumunu gözlüyorlar. Bugün itibariyle bu eylemi yürüten tutuklu ve hükümlüler arasında hayati önemde bir sağlık sorunu olan yok" dedi.

Recep Akdağ, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın sorularını yanıtladı.

Akdağ, "Bu eylemi yapan tutuklu ve hükümlüler, cezaevlerindeki doktorlarımız tarafından sürekli gözleniyor. Ancak muayene edilmeleri, rızalarına bağlı. Doktorlar, rıza gösterenleri muayene ediyor, diğerlerinin ise genel durumunu gözlüyorlar. Bugün itibariyle bu eylemi yürüten tutuklu ve hükümlüler arasında hayati önemde bir sağlık sorunu olan yok. Sadece birinin ilave bir sağlık sorunu olduğu için bir ara sıkıntılı bir durum oluşmuştu, ancak o da tedavi ile düzeldi. Tabii doktorlar her gün izliyorlar" dedi.

'Rızaları olanlara tıbbi müdahale yapılıyor'

Açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerin rızaları dışında tıbbi müdahale yapılamadığını söyleyen Akdağ şöyle konuştu:

"Eğer kişi karar verebilecek durumdaysa, izni olmadan tıbbi müdahale yapılmaz. Ancak sağlık durumu nedeniyle karar verebilme yeterliliğini kaybetmişse bu durumda tıbbi müdahale yapılır. Bu durumda olup olmadığına ise, ancak doktor karar verir. Doktorların böyle bir durum tespit etmeleri halinde tıbbi müdahalede bulunmaları mümkündür. Bugün itibariyle bu durumda olan tutuklu ve hükümlü bulunmuyor."

'Doktorlar iknaya çalışıyor'

Akdağ, cezaevinde görevli doktorların açlık grevindekileri ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Akdağ, "Doktorlarımız, her gün ikna etmeye çalışıyorlar, ancak bu kişiler üzerinde etkili olabilecek partiler, kurumlar, kişilerden ise bu yönde bir telkin gelmiyor. Aksine, insan hayatı üzerinden siyaset yapıyorlar. Onları bu eyleme teşvik ediyorlar" dedi.

Açlık grevi eylemine son verme çağrısı yapan Akdağ, "Bu, insani bir yaklaşım değildir. Bu tür eylemin fikir babası Gandi’dir ama eylemi kendisi yapmıştır. Bizdeki olaya baktığımızda ise tamamen terör örgütü ve siyasi uzantısı durumdaki parti ve kuruluşların cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler üzerinde bir baskısı olduğu görülüyor. Böyle bir siyaset biçimi olamaz. Bu insanlar üzerinde etkili olacak kurum ve kişiler olarak eylemi bırakmaları yönünde çağrı yapmaları gerekir. Ben, bu yönde çağrı yapıyorum. Bu çağrıyı herkesin yapması gerekir" diye konuştu.