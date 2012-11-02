BDP'li Buldan, cezaevindeki çocukları açlık grevinden vazgeçirdi

- Ruken Tuncel

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, İzmir Aliağa Şakran Çocuk Cezaevi'nde, 22 gündür açlık grevinde olan H.D. (15) ile U.T'yi (14) eylemlerinden vazgeçirmek için ziyaret etti. Adalet Bakanlığı’nın bir psikolog gözetiminde izin verdiği görüşmenin sonucunda çocuklar açlık grevini bırakmaya ikna edildi.

Gün boyu çocuklarla görüşme yapan Buldan, T24’e yaptığı açıklamada yaklaşık üç saat süren görüşmelerinin ardından çocukları, açlık grevini bırakmaya ikna ettiklerini ve çocukların cezaevi revirine kaldırıldığını söyledi. Buldan, çocukların sağlık durumlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Çocuklarda baş dönmesi, halsizlik, göz kararması, kilo kaybı başlamış. U.T.’nin dün kalbi sıkışmış. Daha önce İnsan Hakları Derneği’den (İHD) avukatlar çocukları vazgeçirmek için görüşme yapmışlar fakat ikna edememişler. Bu günkü görüşmemizin ardından çocuklar açlık grevini bıraktı. Verilen dilekçe ile cezaevi revirinde doktor kontrolünde olacaklar"

Buldan, ayrıca Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın bugün açlık grevi ile ilgili "Sağlık durumu kritik olan yok" sözlerine de şöyle yanıt verdi: "Ciddiyeti ölümler olduktan sonra mı anlayacaklar. Bir sağlık bakanının kanamaların, görme kayıplarının başladığı bir durumda böyle bir açıklama yapması talihsizliktir" dedi.

Daha öncede Mersin ve Maltepe Cezaevlerinde açlık grevinde olan toplam sekiz çocuk vekillerin görüşmelerinin ardından açlık grevini bırakmıştı.