AB: Açlık grevlerinden endişe duyuyoruz

Cezaevlerindeki açlık grevi tartışmaları Türkiye sınırlarını aştı. Konuyla ilgili olarak AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Tutuklu ve mahkumların sağlık durumlarından endişe ediyoruz" denildi.

AB Komisyonu olarak Kürt meselesinin tatminkar şekilde çözülmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istediklerini belirten Peter Stano, ''Güneydoğu barış, demokrasi ve istikrar yanında sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya ihtiyaç duyuyor. Bu sadece bölge halkının sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını genişletecek somut önlemler üzerinde konsensüs sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir'' ifadesini kullandı.

Sözcü Stano, Kürt meselesine ve güneydoğudaki diğer sorunlara çözüm bulunması için tüm demokratik güçlerin mümkün olduğunca geniş katılımının sağlanmasını ve meselelerin temel özgürlüklere tam saygılı şekilde, şeffaf ve samimi şekilde tartışılmasını tavsiye etti.

AB Komisyonu olarak Kürt meselesinin tatminkar şekilde çözülmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istediklerini belirten Stano, ''Güneydoğu barış, demokrasi ve istikrar yanında sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya ihtiyaç duyuyor. Bu sadece bölge halkının sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını genişletecek somut önlemler üzerinde konsensüs sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir'' ifadesini kullandı.

Sözcü Stano, Kürt meselesine ve güneydoğudaki diğer sorunlara çözüm bulunması için tüm demokratik güçlerin mümkün olduğunca geniş katılımının sağlanmasını ve meselelerin temel özgürlüklere tam saygılı şekilde, şeffaf ve samimi şekilde tartışılmasını tavsiye etti.

Avrupa Alarmda: İlk Ölüm Siirt’ten Gelebilir

Avrupa Birliği'nin Ankara'daki 26 büyükelçisi yaptığı toplantıda açlık grevleri konusunda ciddi eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, "Grevde ölümlerin başlaması durumunda ise tepkinin seviyesi yükseltilerek Brüksel’de AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un devreye girmesi planlanıyor" dedi.

Çakırözer'in yazısı şöyle:



Cezaevlerindeki 683 tutuklu ve hükümlünün sürdürdüğü açlık grevlerinin bugün 52. günü. Uzmanların “çok kritik bir döneme girildiğini” belirttiği greve hükümetin “kayıtsız” ve “önemsemeyen” yaklaşımı ise sadece içeride değil, sınırlarımızın ötesinde de yardırganıyor ve tepki topluyor. Başbakan Tayyip Erdoğan son olarak Berlin’de “Açlık grevi yok. Şov yapıyorlar” dedi. Daha önce de Çankaya Köşkü’nde yapılan Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda benzer biçimde “Aç kalan falan yok. Yiyip içiyorlar” diye konuşmuştu.



Grev dursa dahi ölümler gelebilir



Başbakan’ın açıklamalarına rağmen uluslararası kamuoyunun dikkati süratle açlık grevlerine yönelmiş durumda. Özellikle de Avrupa. AB ülkelerinin Ankara’daki 26 büyükelçisi önceki gün bir araya gelerek açlık grevleri ve hükümetin bunlara karşı izlediği politikayı masaya yatırdı. Açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerin avukatları ve yakınlarıyla da temasa geçen büyükelçiler, grevin oldukça kritik bir noktaya ilerlediği kanaatine vardı. AB Türkiye Temsilciliği’nden üye ülkelerin büyükelçiliklerine yapılan bilgilendirmede “Siirt Cezaevi’ndeki açlık grevi yapan mahkûmların durumunun çok kritik aşamaya geldiği belirtiliyor. Açlık grevi devam etse de etmese de orada birkaç gün içinde ölümlerin başlama tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz” uyarısının yer aldığı öğrenildi.



‘Kayıtsızlık kaygı verici’



Büyükelçiler toplantıda, Adalet Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın açlık grevlerine birbirinden oldukça farklı yaklaşımlarını da tartıştı. Avrupalı büyükelçilerin özellikle Başbakan Erdoğan’ın açlık grevine kayıtsız ve küçümseyen söz ve tavırlarını kaygı verici bulduğu belirtildi.

Birbirlerini ülkelerinin açlık grevi konusunda takınacağı pozisyonlar konusunda sürekli bilgilendiren AB ülkelerinin büyükelçilikleri, durumun daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı eylem planları da hazırlamış durumda.



Eylem planı hazır



Açlık grevleri sona ermezse Türkiye’deki AB Temsilcisi Jean-Maurice Ripert’in hükümet yetkilileriyle doğrudan temasa geçmesi gündeme gelebilir. Grevde ölümlerin başlaması durumunda ise tepkinin seviyesi yükseltilerek Brüksel’de AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un devreye girmesi planlanıyor.



Başkentlere ‘hazır olun’ uyarısı



Bakanları önümüzdeki günlerde Türkiye’yi ziyaret edecek olan bazı AB ülkeleri büyükelçilerinin de başkentlerine “Türkiye’deki açlık grevleri kritik aşamaya ulaştı. Bakanımız Türkiye’ye indiğinde açlık grevleri nedeniyle ölümlerle karşılaşabilirler. Nasıl bir tepki gösterileceği konusunda hazırlıklı olunmasında fayda var” uyarısını gönderdikleri öğrenildi.

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Başbakan’ın kayıtsız davrandığı açlık grevlerinde ölümler bu kadar yakınsa hükümet-BDP-Öcalan üçgenindeki herkes, insan hayatını koruma sorumluluğu içinde bir an önce harekete geçmelidir.