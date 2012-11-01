Erdoğan 'açlık grevi yok' iddiasından vazgeçti, Köşk krizinde medyayı suçladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında 'çift başlılık' tartışmalarına değindi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aynı fikirde olduklarını kaydeden Erdoğan, medyaya yüklenerek, "Cümleleri kırpmadan değerlendirirseniz, gerek benim gerek Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bakarsanız aynı şeyi söylediğimiz ortaya çıkar. Bizi birbirimize düşüremezsiniz." dedi. Daha önce "Açlık grevi diye bir şey yok" diyen Erdoğan, gazetecilerin sorusu üzerine açlık grevleri için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Başbakanı Vladimir Filat ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı'yla aynı şeyleri söylediklerini kaydeden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Cümleleri kırpmadan değerlendirirseniz, gerek benim gerek Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bakarsanız aynı şeyi söylediğimiz ortaya çıkar.

AK Parti iktidarını zora düşürme gayreti içinde olanlar Cumhurbaşakanı ve Başbakanı birbirine düşüremezler, boşuna gayret etmeyin. Türk medyasından bazıları bu işe çok tevessül ediyor. Hala da bunun gayreti içinde ama boşuna yoruluyor.

Meclis Başkanımızın açıklamasına gelince, bizim bildiğiniz gibi bir tezimiz var. Bu tez nedir; başkanlık, yarı başkanlık ya da partili cumhurbaşkanlığı temizimizdir. Bunların her üçünden herhangi birinin tercih edilmesi, halkımızın burada iradesini ortaya koymak suretiyle, başkan veya yarı başkan veya partili bir cumhurbaşkanını seçmiş olması bu ülkede bazı sıkıntıları kendiliğinden ortaya kaldırır. Daha doğrusu medyaya bu tür malzemeler kalmaz. Herhalde noktayı koydu dersiniz. "

'Açlık grevi için tedbirler alındı'

Cezaevlerindeki açlık grevlerine de değinen Erdoğan, "Açlık grevleri konusunda Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı her türlü tedbiri almıştır. Ölüm orucu ile ilgili olarak da o bitmiştir. Öyle bir şey yok şu anda'' diye konuştu.

'Ya siyaset yaparsın ya kandile çıkarsın'

Bir gazetecinin sorusu üzerine BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Daha radikal eylemler yapacağız" açıklamasına yönelik değerlendirme de yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

''Radikalleşecek de ne yapacaksın Atacağın her türlü adımın karşılığını aynı şekilde bulacaksın. TBMM'de ya gelir siyaset yaparsın ya da Kandil'e çıkarsın. Fezleke önümüze geldiğinde, içeriğine bakar gereğini yaparız'' dedi.