Gazeteciler de açlık grevinde!

- Ruken Tuncel

Dışardaki Gazeteciler, açlık grevlerinin ölümle sonuçlanmaması için açlık grevine başladı.Galatasaray Meydanı’nda biraraya gelen muhalif ve merkez medyadan çok sayıda gazeteci “Ölüm haberi yapmak istemiyoruz” dedi.

1 günlük açlık gerevi eylemi yapacaklarını duyuran gazeteciler burada bir basın açıklması yaptı. Açıklamayı yapan Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Arzu Demir, açlık grevine katılanlar arasında KCK davasından tutuklu bulunan gazeteciler Ayşe Oyman, Fatma Kolçak, Tayyip Temel, Faysal Tunç ve Mehmet Emin Yıldırımın’da olduğunu söyledi. Tayyip Temel’in sağlık durumunun giderek ağırlaştığını belirten Demir şöle devem etti: Cezaevlerinde 700’ü aşkın insan, 51 gündür, anadilde eğitim, anadilde savunma ve Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talepleriyle süresiz dönüşümsüz açlık grevi yapıyorlar. Sağlık durumları giderek kötüleşiyor. Ölüme gidiyorlar

Başbakanın ‘açlık grevinde sadece 1 kişi var’ sözlerine de değinen Demir “Hükümet yetkilileri her gün ölümleri durdurmaya niyetlerinin olmadığını açıkça beyan ediyorlar” dedi.

Medyayı da eleştiren Demir, basının açlık grevlerine uzun süre kayıtsız kaldığını şimdi de yalan yanlış haberler yaptığını ifade etti.

“Yaşamın tarafındayız, ölüm haberleri yapmak istemiyoruz” diyen Demir “ gazeteciler olarak cezaevlerinden bir kişinin dahi ölüm haberini yapmaya tahammülümüz yok” diye konuştu.

Açlık grevine katılan gazeteciler arasında yer alan ve T24’e konuşan Aziz Nesin’in oğlu yazar Ahmet Nesin, açlık grevlerini şu gün sonlandırıldığı takdirde bile kalıcı hasarlar kalabileciğini söyledi. Aydınların açlık grevine kayıtsız kaldığını belirten Nesin şunları söyledi: “Belli sınıra gelmede açlık grevleri aydınlar yazarlar açıklama yapmıyorlar. Halbuki daha önceden yaşanmış olumsuz deneyimler var”

Nesin, açlık grevlerini sonlarıdıracak kişin Öcalan’ın değil, hükümetin kendisi olduğunu vurguladı. Tutuklu ve hükümlülerinin taleplerinin karşılanması halinde ölümler olmadan açlık grevlerinin sona erceğini ifade eden Nesin: “Hükümet anadilde eğitim ve savunma hakkını tanırsa Öcalan üzerindeki tecriti kaldırırsa bu sorun çözülür. Yani çözümün kaynağı hükümettir”dedi.

Eylem sanatçı Pınar Aydınlar ve Bandista’ın şarkılarıyla devam etti. Gazeteciler yarın(2 Kasım 2012) saat 21.00’e kadar açlık grevine devam edecekler.