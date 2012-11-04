T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beşir Atalay: Açlık grevleri yeni Oslo’yu zora soktu

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Açlık grevleri yeni Oslo sürecini olumsuz etkiledi, zora soktu" dedi...

04 Kasım 2012 18:37

AKP’nin Kızılcahamam’daki kampının ilk gününde, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Yeni Oslo sürecinin açlık grevi gibi çeşitli konularla sabote edildiğini, bunun da yeni süreçleri olumsuz etkilediğini" söyledi.

Terörle mücadelede önemli adımlar atıldığını söyleyen Atalay, sorunun çözümüne yönelik atılmak istenen olumlu adımların sürekli sabote edildiğini belirtti. Habur olayından sonra yaşananların da sabotaj olduğunu dile getiren Atalay, olumlu adımları başta MHP olmak üzere muhalefet partilerinin de sabote ettiğini dile getirdi.

Atalay, “Çözümün gerçekleşmesi görüşmelerin yapılması için uygun ortamı hazırlıyoruz. Son süreçte hazırdı. Ama ne zaman elimizi uzatsak birilerince sabote ediliyor. Yeni Oslo sürecini de bu açlık grevleri olumsuz etkiledi, zora soktu” diye konuştu. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de milletvekillerine terörle mücadeledeki son durum hakkında bilgi verdi. Son bir yılda örgüte katılımların azaldığını belirten Şahin, “Teslim olanlar arttı çözülme hızlandı. Son terörist ortadan kalkana kadar bizim mücadelemiz sürecek. Önümüzdeki süreç devam ederse örgüt hareket edemez hale gelecek” dedi.  

 

ETİKETLER

beşir atalayaçlık grevioslo

İlgili Haberler

Açlık grevlerine müdahale hazırlığı mı var?

Avukat Vedat Özkan: Antep E Tipi'ndeki müvekkillerim revire çıktıklarında stoklanmış gaz bombası ve gaz maskesi görmüşler

'10 bin tutuklu ve hükümlü daha açlık grevine girecek'

Açlık grevi eyleminin 5 Kasım’dan itibaren bir üst aşamaya çıkarılacağı, hasta, yaşlı ve çocuklar dışında tüm tutuklu ve hükümlülerin greve katılacağı öne sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24