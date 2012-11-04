Beşir Atalay: Açlık grevleri yeni Oslo’yu zora soktu

AKP’nin Kızılcahamam’daki kampının ilk gününde, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "Yeni Oslo sürecinin açlık grevi gibi çeşitli konularla sabote edildiğini, bunun da yeni süreçleri olumsuz etkilediğini" söyledi.

Terörle mücadelede önemli adımlar atıldığını söyleyen Atalay, sorunun çözümüne yönelik atılmak istenen olumlu adımların sürekli sabote edildiğini belirtti. Habur olayından sonra yaşananların da sabotaj olduğunu dile getiren Atalay, olumlu adımları başta MHP olmak üzere muhalefet partilerinin de sabote ettiğini dile getirdi.

Atalay, “Çözümün gerçekleşmesi görüşmelerin yapılması için uygun ortamı hazırlıyoruz. Son süreçte hazırdı. Ama ne zaman elimizi uzatsak birilerince sabote ediliyor. Yeni Oslo sürecini de bu açlık grevleri olumsuz etkiledi, zora soktu” diye konuştu. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de milletvekillerine terörle mücadeledeki son durum hakkında bilgi verdi. Son bir yılda örgüte katılımların azaldığını belirten Şahin, “Teslim olanlar arttı çözülme hızlandı. Son terörist ortadan kalkana kadar bizim mücadelemiz sürecek. Önümüzdeki süreç devam ederse örgüt hareket edemez hale gelecek” dedi.