'Ak Saray'ın yıllık temizlik maliyeti 104 milyon TL'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Başbakanlık hizmet binası olarak yapılan ama Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan Ak Saray'ın yıllık temizlik maliyetinin 104 milyon TL olduğunu ileri sürdü.

Ak Saray’ın temizlik maliyetinin Kent İzleme Merkezi tarafından düşük bedeller üzerinden hesaplandığını belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Günlük temizlik, aylık temizlik ve cephe temizliklerini dikkate aldığımızda aylık temizlik gideri 4,5 milyon TL yıllık 52 milyon TL. Böyle bir binada normal şartlarda yılda iki kere dış cephe temizliği yapılır onu da eklediğimizde yıllık olarak Kaçak sarayın mekansal kirliliğinin temizlenmesinin bedeli 104 milyon TL. Bu maliyetler hesaplanırken, kaçak camii, kaçak kongre merkezi ve kaçak konutların metrekare alanlarını hesaba katmadık. Kaçak Sarayın yarattığı mekansal kirlilik yüksek rakamlarla temizlense de yarattığı hukuksal kirliliği, yer seçimi kirliliği ve lüks şatafat içerisindeki harcama kirliliğinin temizlenmesi mümkün değil, bu kirliliğin temizlenmesinin parasal karşılığı yok” dedi.

'Okulların temizlik gideri devlet tarafından karşılanmıyor'

Laik ve demokratik eğitim için okullarda boykot çağrısının olduğu günlerde Mimarlar Odası Ankara Şubesi, okul temizlikleri ile Ak Saray temizlik rakamlarını karşılaştırarak açıklaması dikkat çekti.



Candan okullarda temizlik giderinin devlet tarafından karşılanmadığı, velilerin temizlik, güvenlik kırtasiye v.b 59 kalem okul giderini velilerin ödediğini hatırlatarak,“ ilköğretim okullarında temizlik maliyetlerini örneklendirerek Kaçak Saray’ın yıllık 104 milyon TL’lik temizlik gideri 650 öğrenci kapasiteli 2 bin okulun yıllık temizlik giderine bedel. 1 milyon 340 bin öğrenci velisinin cebinden çıkan bedele denk düşen kaçak saray temizlik bedeli, bırak kirli kalsın dedirtecek durumda. Kaçak sarayın temizlik gideri Ankara’daki devlet okullarının tamamının 1 yıllık temizlik giderini karşılar. Kaçak saray kirli kalsın okulları temizleyelim.“ ifadelerini kullandı.

'Ağaçlandıracak alan kalmamış'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ağaçlandırmak amacıyla AOÇ arazisinden tahsis istemişti. AOÇ Genel Müdürlüğü’nden gelen cevap “Ağaçlandırılacak alan kalmadı” oldu.



Cevabı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ’de ağaçlandırılacak alanların bittiğini tamamlandığını söylüyorlar, aman ne mutlu bize ağaçlandırılacak alan kalmamışmış. Ağaçlandırılacak alan olduğunu Sayıştay raporları söylüyor. Ağaçlandırılacak alanlarla ilgili yapılan kiralanmış alanlarda boş kalan alanlar için irtibatta olunmasının söyleyen yazı ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ağaçlandırılacak alan vermek istemediklerini çok net anlıyoruz” ifadelerini kullandı.