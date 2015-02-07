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'Ak Saray'ın yeşil alan düzenlemesinin yıllık gideri 108 milyon lira'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ak Saray'ın bahçesindeki peyzaj düzenlemesinin bakım maliyetlerini ve giderlerini açıkladı

07 Şubat 2015 19:41

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve yöneticiler, Ak Saray yerleşkesindeki yeşil alan bakımının yıllık 108 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Kent İzleme Merkezi’nin hesapladığı maliyet bedellerini anlatan Candan şöyle devam etti: “Kaçak saray yerleşkesinde 670 bin metrekarelik peyzajın yüzde kırkı doğal peyzaj, geriye kalanı 350.000 metrekare işlenmiş peyzaj olarak düzenlenmiş durumda. 350 bin metrekarelik işlenmiş peyzajın bir metrekaresinin günlük bakım ücreti 600 kuruş üzerinden hesaplandığında, 350.000 metrekare yeşil alanın bir yıllık bakım ücreti 75 milyon 600 bin liraya mal oluyor. Bu rakama %18 KDV ve %25 firma karı eklediğinizde karşımıza 108 milyon liralık israf bedeli çıkıyor. 

DHA'nın haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri peyzaj bakımı maliyetlerini açıklarken, “Kaçak sarayın peyzajına bakımı ile Edirne halkına bakımsızlık reva görülüyor. Kaçak sarayın kaçak peyzajının 1 yıllık bakımına harcanan maliyetle Edirne’de kanal yapılır, su baskınları, can kayıpları önlenir” dedi.

Ak Saray'ın yerleşkesinde peyzaj bakımının yıllık 108 milyonu bulduğunu söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Yıllık peyzaj bakım maliyetiyle Edirne’de Tunca ve Meriç nehirlerinde yapılacak 7 km'lik kanalın keşif bedeli ödenebilir. Edirneliler’in rahat bir nefes almasının başlangıcı olabilir” şeklinde konuştu.

Kent İzleme Merkezi’nin hesapladığı maliyet bedellerini anlatan Candan şöyle devam etti: “Kaçak saray yerleşkesinde 670 bin metrekarelik peyzajın yüzde kırkı doğal peyzaj, geriye kalanı 350.000 metrekare işlenmiş peyzaj olarak düzenlenmiş durumda. 350 bin metrekarelik işlenmiş peyzajın bir metrekaresinin günlük bakım ücreti 600 kuruş üzerinden hesaplandığında, 350.000 metrekare yeşil alanın bir yıllık bakım ücreti 75 milyon 600 bin liraya mal oluyor. Bu rakama %18 KDV ve %25 firma karı eklediğinizde karşımıza 108 milyon liralık israf bedeli çıkıyor. Bu yasadışı kaçak sarayın bahçesinin bakımına harcanan para Edirne halkının endişeli bekleyişini bitirebilirdi. Yani 108 milyon, Edirne’nin kızanlarını” (çocuklarını) taşkından kurtaracak kanalın keşif bedeli Kaçak sarayın peyzaj bakımı mı? “kızanların” hakkı mı?” şeklinde konuştu. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yöneticileri daha önce 350.000 metrekarelik alanda yapılan peyzaj düzenlemesinin maliyetinin 2,5 milyar TL olduğunu açıklamıştı.

 

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