'Ak Saray'a dikilen lalelerin maliyeti 400 bin TL'

Mimarlar Odası, Atatürk Orman Çiftliği'nde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çiçeklerinin mevsimlik maliyetinin 400 bin lirayı bulduğunu iddia etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, düzenlediği basın toplantısında "91 yıllık Cumhuriyetin mimarları ve bilim insanları olarak bu lalelerin peşine düştük, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın lalelerinin maliyetini ve tohumunu araştırdık. Lale soğanlarının tohumları muhtemelen İsrail'den. Tohumuna para sayıyoruz. Kendi tohumunu koruyamayan, muhtemelen İsrail tohumu olan laleler dikiliyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş ilkelerinin tarım laboratuarı olmasının ne kadar anlamlı olduğu ortada, ülkemizin bitki ve sebze tohumlarının %90'ı yurtdışından geliyor, tohumlarımızın gen haritaları çıkartılarak, kaçırılıyor ve bunların hepsi bu hükümet zamanında oldu, tohumlar İsrail'den mi açıklasınlar" dedi.

'Her mevsimde lalelerin maliyeti 1 milyon 600 bin TL'

DHA'nın habering göre, İsrail tohumu olan lalelerin dikildiğini savunan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda mevsimlik bitkiler arasında lale ve benzeri 8 çeşit soğanlı bitki türü var. Erken bahar döneminde dikilen bu laleler ve soğanlı bitkilerin sayısının yaklaşık 100 bin civarında olduğunu tespit ettik. Toprağın hazırlanması bakımı ve dikimi ile lale ve soğanlı bitkilerin tanesi 4 bin lira civarında.Yani bir mevsimde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın lale giderleri 400 bin lira. Her mevsimde değişen bitki çeşitleri ile toplamda karşımıza 1 milyon 600 bin liralık maliyet çıkıyor. Lale soğanlarının tohumları muhtemelen İsrail'den.



Tohumuna para sayıyoruz. Ülkeyi bu hale getirdiler. Kendi tohumunu koruyamayan, muhtemelen İsrail tohumu olan laleler dikiliyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş ilkelerinin tarım laboratuarı olmasının ne kadar anlamlı olduğu ortada, ülkemizin bitki ve sebze tohumlarının %90'ı yurtdışından geliyor, tohumlarımızın gen haritaları çıkartılarak, kaçırılıyor ve bunların hepsi bu hükümet zamanında oldu, tohumlar İsrail'den mi açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

'Osmanlı kendi lalesini üretiyordu'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Candan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "AKP hükümeti 2006 yılında tohumculuk kanunu çıkararak ülkemizde tohumların uluslararası sermayenin ve yerli temsilcilerinin kontrolüne girmesini sağladı. Dünyada tohumun patronu olan ülkenin İsrail olduğu biliniyor. Erzurum'da karayazı ilçesinde 57 adet lale soğanı yetiştirilirken kanser araştırması yapmak için, bir anda laleler kayboluyor, tohumlarımız çalınıyor.



Sebze ve bitkilerde genetiği ile oynanmış hibrit tohum kullanılıyor, Hibrit tohum tek döl verir tohum vermez. İsrail bu süreçle ilgileniyor. Bu da önemli bir dünya pazarına yol açıyor, Ülkemizdeki tohumların %90'ının yurtdışından geldiğini umanlar açıklıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki bitkilerin de hibrit olma ihtimali yüksek. Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluşu bir tarım laboratuarı olmasıdır. Ülkesinin tohumuna sebzesine sahip çıkan, üretim yapan bir Cumhuriyeti 91 yıllık reklam arası diyenlerin lale tohumları nerden geliyor, kökeni neresi bir baksınlar. Lale'nin Anavatanı Anadolu'dur.

Anadolu'da lale sarığa benzetildiği için tulip denmiş tulippa olarak ismi yerleşmiştir. 10 milyar Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na değil de AOÇ'nin tarım laboratuarı olmasına harcasalardı. Lale tohumlarını başka ülkelerden veya İsrail'den almayacaklardı. Osmanlı hayranlığı ile bunu açıklayamazlar, Osmanlı lalesini kendi üretiyordu."