'16 askerli Ak Saray’ın 6 aylık doğalgaz gideri 10 milyon lira!

Kaba maliyetinin 5 milyar TL’yi bulduğu ileri sürülen yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Kaçak inşa edilen yapıya ilişkin son tartışmanın konusu ısınma giderleri… Bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından oda sayısı ‘1.100 küsur’ olarak açıklanan sarayın 6 aylık ısıtma maliyetinin 10 milyon TL olduğu belirtildi.

Zaman'da yer alan habere göre, araştırmayı Mimarlar Odası Ankara Şubesi yaptırmış. Sonuçları ise Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, düzenlediği bir basın toplantısıyla açıkladı. Candan, “Kaçak Saray’ın 6 aylık doğalgaz ısıtma maliyeti 10 milyon lira olarak kent izleme merkezi uzmanlarımız tarafından hesaplandı. 6 ay kış, 6 ay yaz olduğu düşünülerek hesaplamalar yapıldı. Kaçak Saray’ın günlük 12 saat ısıtıldığı tahmini üzerinden maliyet hesaplandı. Oysa günlük 12 saat ile o büyüklükteki bir binanın ısıtılmayacağını düşünüyoruz, muhtemelen 24 saat ısıtılıyordur. Hesaplamalar en az maliyet üzerinden yapıldı. Isıtma süreleri farklıysa daha ciddi rakamları bulabilir.” şeklinde konuştu.

Tezcan Karakuş Candan, sarayın ısınma maliyetiyle bir sezonda Bayburt ilinin ısıtılabileceğine dikkat çekiyor: “1. derece doğal sit alanına yapılan ‘Kaçak Saray’a harcanan her bir kuruş hukuksuz bir inşaata harcanmıştır. Kış ayındayız, yoksullar, evsizler üşürken; yöneticiler ısınmak için 10 milyon lira doğalgaz parası harcıyor. Her doğalgazlı evde olduğu gibi yıllık sıcak su da kullanılıyor. 12 aylık yıllık sıcak su bedeli de 2 milyon Türk Lirası. Aylık 166 bin 666 lira sıcak su bedeli var. Asgari ücretli 167 kişi sadece ‘Kaçak Saray’ın sıcak suyu bedeline çalışıyor. Halkımızın aylık doğalgaz tüketim bedeli 6 ayda bin 200 lira civarında. Kaçak Saray’ın bir sezonluk doğalgaz tüketimi 8 bin 333 haneye bedel bir tüketim oluyor. Bir hanenin dört kişilik bir ailenin yaşadığını düşünürsek 34 bin kişiyi ısıtır. Bayburt’un yarısını ısıtır. Bayburt’un yüzde yirmisinin doğalgaz kullandığını düşünürsek sadece bir kışta Bayburt ilini tamamıyla ısıtmaya yeter.”

Proje çizim bedelleri 200 milyon lira

Tezcan Karakuş Candan, her inşaat için statik, tesisat, peyzaj ve mimari projelerinin çizilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Candan, “Mimari projeler odamızda mesleki denetime gelir ve proje maliyeti hesaplanır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın değerlerinin çok çok üzerinde inşaat maliyeti ile karşı karşıyayız. Birim maliyet 5 bin liradan hesaplandığında toplam olarak mimari/statik/mekanik projelerinin çizilmesi ve mesleki kontrollerinin yapılması 200 milyon lira. Sadece projesi en az 200 milyona çizilmiştir. Kaçak Saray’da israf çok büyük ve doğalgazı, elektriği su faturalarıyla da durmayan bir israf var.” ifadelerini kullandı.

Kit Komisyonu’nda Sarayın gerçek maliyeti tartışıldı

CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyetinin en az 10 milyar TL olduğunu ileri sürdü. TBMM KİT Komisyonu’nda Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) 2011-2012 yılı hesaplarının görüşmelerinde söz alan Develi, “Mimarlar Odası ve bu işlerde faaliyet gösteren firmalardan aldığım bilgilere göre, 300 bin metrekare kapalı alanın sadece kaba inşaat maliyeti 5,5 milyar lirayı buluyor. 1150 odanın tefrişatı, altından tuvaleti, banyosu oturma koltukları, altın varaklı bardakları vb. maliyeti 2,5 milyar lira. Kaçak Saray’ın yanı sıra rezidansla birlikte peyzaj maliyeti de 2,5 milyar lirayı buluyor. Bu hesaplamalar aşırıya kaçılmadan yapılan yaklaşık maliyetledir. Bu hesaplamaya göre Kaçak Saray’ın maliyeti en az 10 milyar liradır. Aksini iddia ediyorlarsa kendileri açıklasın. Burada Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ‘Ak Saray’ın maliyetiyle ilgili sorduğu soruya TOKİ’nin verdiği, ‘Maliyetinin açıklanması ülke ekonomi çıkarlarına zarar verir.’ cevabı da maliyetin ne denli yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.” dedi.

‘Sultan’a tuğra yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne resmi bir arma yapılmasını öngören AKP’nin yasa teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. MHP’li Komisyon üyesi Nevzat Kormaz, teklife tepkiliydi: “Sultan var, debdebe, şaşaa, lüksüyle saray var. Herhalde sultanın tuğrası eksik.”

Kanun teklifine göre, saltanatın ilgası ile kaldırılan devlet arması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yeniden belirlenecek. Bunun için Meclis’te bir komisyon kurulacak. Her partinin vereceği üç üyeden oluşacak komisyona Meclis Başkanı başkanlık edecek. Üç ay çalışacak komisyon, ilk iki ayda ön hazırlık çalışması yapacak. Son bir aylık sürede ise komisyonca belirlenecek yeterli sayıda uzmandan oluşan çalışma grubu tarafından armanın tasarımı tamamlanacak. Komisyonun önereceği arma, Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak. Genel Kurulca kabul edilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi arması belirlenmiş olacak ve bu karar Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Komisyon toplantısında MHP Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz, Türkiye’nin ciddi siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve terör sorunları olduğunu anlattı. Korkmaz, “Bu meselelerin çözümü için tedbirler üretmek yerine adeta gerçek gündemi karartmak ve değiştirmek için bir teklif veriliyor. Bu suni bir gündem maddesidir. Sayın cumhurbaşkanı her merdivene 16 Türk devletini temsil eden asker koydu. Sultan var, debdebe, şaşaa, lüksüyle saray var. Herhalde sultanın tuğrası eksik. Onun için çalışma yapıyoruz gibi bir kanaat oluşmaya başladı. Milletin armaya değil karnını doyuracak sarmaya ihtiyaç var.” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ise devlet armasının oluşturulması halinde mevcut uygulamada kullanılan Cumhurbaşkanlığı forsunun kaldırılabileceğini söyledi. Özgündüz, “Siz devlet arması yaptığınız anda ‘ben devletin başıyım, dolayısıyla bu armayı kullanacağım’ diyerek mevcut forsu kaldırabilir. Dolayısıyla ilk kez Atatürk tarafından 1922’de İzmir ziyaretinde kullanılan bu mevcut Cumhurbaşkanlığı forsu da zımnen ilga edilmiş olacaktır.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen de “Halkın belirlediği bir sembol var zaten. O da ay ve yıldızdır. Bu ay-yıldız yerine başka bir sembol belirleyecek olursanız kıyamet kopacak, gereksiz bir tartışma çıkacak. Herkesin kabul ettiği ay yıldız varken ayrı bir sembol arayışı zaman kaybına ve gereksiz bir tartışmaya yol açacaktır.” ifadelerini kullandı.