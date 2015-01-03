TOKİ'nin AK Saray inşaatından 409 milyon lira alacağı var!

Sayıştay'ın hazırladığı TOKİ Denetim Raporu'nda, TOKİ'nin, Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi'nden 825 milyon TL, Ak Saray'dan ise 409 milyon TL alacağı olduğu belirtildi. Rapora göre TOKİ'nin Sağlık Bakanlığı’ndan 536 milyon TL, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 634 milyon TL alacağı görünüyor.

Sayıştay’ın TOKİ 2013 Denetim Raporu’na göre mezra taburları ve kalekol sözleşmelerinde, “inşaatlarda kesinlikle hazır beton kullanılacaktır” hükmü yer alıyor. Sayıştay, “Ancak karakol inşaatları gibi sınırlarda inşa edilen imalatların bulunduğu yerlere hazır beton santrallerinin olmaması ve mevcut hazır beton tesislerinden inşaat mahalline beton götürme imkânı bulunmamaktadır” hatırlatmasında bulundu. Sayıştay, raporunda, TOKİ- Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan TOBAŞ’ta belediye kökenli yöneticilerine TOKİ kökenlilerden bir misli fazla ücret ödenmesine de yer verdi.

Mezraya hazır beton nasıl gidecek?



Odatv'de yer alan habere göre, Sayıştay TOKİ 2013 raporunda Şırnak Ortasu, Sarıziyaret, Taşarası ve Boğazören karakolları ile Beytüşşebap ve mezra taburları inşaatlarının sözleşmelerinde, “inşaatlarda kesinlikle hazır beton kullanılacaktır” hükmü yer aldığını bildirdi. Raporda, “Ancak karakol inşaatları gibi sınırlarda inşa edilen imalatların bulunduğu yerlere hazır beton santrallerinin olmaması ve mevcut hazır beton tesislerinden inşaat mahalline beton götürme imkânı bulunmamaktadır” kaydı da düşüldü.

TOKİ’nin Ak Saray’dan 409 milyon TL alacağı var

TOKİ’nin Haziran 2014 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığı protokoller kapsamında üstlenmiş olduğu yapım işleri için toplam ihale bedeline göre 12,7 milyar TL, ödenen hakedişlere göre tutarı ise 3,5 milyar TL alacağı olduğu belirtilen raporda, Sağlık Bakanlığı’ndan 536 milyon TL, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 634 milyon TL, Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi’nden 825 milyon TL, Başbakanlık Hizmet Binası’ndan (AK-SARAY) 409 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 479 milyon TL, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden 555 milyon TL tutarında alacak bulunduğu bildirildi. Raporda, “İdarenin finansman sıkıntısıyla karşılaşmaması için, kamu kurum ve kuruluşlarıyla imzalanan protokoller çerçevesinde yapımını üstlendiği projeler kapsamında birikmiş alacaklarının biran önce tahsil edilmesi ve yeni proje taleplerinin alacakların tahsiline göre değerlendirilmesi önerilir” denildi.

Belediyeci Yönetim Kurulu üyelerine TOKİ’cilerden bir misli fazla maaş



Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında, projenin müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TOKi tarafından “TOBAş Toplu Konut-Büyükşehir Belediyesi inşaat Emlak Mimarlık ve Proje A.Ş.” kurulduğu belirtilen raporda, belediye ve TOKİ kökenlilerin ücret farklılıklarına dikkat çekildi.

Raporda “Genel Kurul kararı ile, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni temsil eden Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.500 TL, TOKi’yi temsilen atanan yönetim kurulu üyeleri için YPK tarafından belirlenen aylık net 1.856,40 TL ücretin ödenmesine, karar verilmiştir. Yüzde 99,8’i kamu sermayesi ile kurulmuş olan şirkette aynı statüde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri arasında, şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen iki farklı ücret uygulanmaktadır. Büyükşehir Belediyesini temsilen atanan üyelerle, TOKi’yi temsilen atanan üyeler arasında Belediyeyi temsilen atanan üyeler lehine ücret farklılığı olduğu görülmektedir” denildi. 2013 yılı faaliyet döneminde TOKİ’nin iştiraklerinden sadece TOBAŞ A.Ş.’nin dönem sonucu zararla sonuçlandığı, diğer iştiraklerin dönem karı elde ettiği belirtildi.

Restorasyonlar duraksayacak mı?



TOKİ iştiraki “Vakıf inşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş”ya taşeron kullanımı için tanınan sürenin dolduğu belirtilirken de “Bu nedenle şirketin faaliyet konusu yapım işlerini yerine getirmekte büyük sıkıntı yaşayacağı öngörülmektedir. Hâkim hissedar olarak şirketin geleceğiyle ilgili değerlendirme yapılması önerilir” uyarısı yapıldı.

Türkkonuttan alacağın üçte biri silindi



Raporda ayrıca TOKİ’nin Türkkonut’tan 2010 yılı dönem sonu alacağı olan 18 milyon 19 bin TL’den 6 milyon 57 bin TL tutarındaki faiz alacağını sildiği bildirildi. Türkkonut’un yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmesi şartına bağlı olarak terkin edildiğinden bu meblağın şarta bağlı alacak terkini olarak kaydedildiği anlatıldı.