TOKİ Başkanı’ndan ‘Ak Saray’ yorumu: Devlet dediğiniz şey budur

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı hakkında, “Devlet dediğiniz şey budur. Bizde herhangi bir ülkeye gittiğimizde onların devlet birimlerine bakarak ne kadar büyük olduğunu anlayabiliriz” dedi.

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, 1,7 milyar lirayı aşan maliyetiyle büyük tartışma yaratan Atatürk Orman Çiftliği arazinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’yla ilgili ilk kez konuştu.

Erdinç Çelikkan’ın Hürriyet’teki haberine göre, sarayın Türkiye’deki en muhteşem mimarlık eserlerinden birisi olduğunu savunan Turan, “Türkiye’de son yapılan binalardan ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan övünç duyuyorum. Gelecek nesiller de bizimle övünç, gurur duyacaklar. Burası şahsa ait değil devletin, sizin de sevinmeniz gerekir. Maliyetiyle ülke ekonomisi zarar görür diye bir şey yok” dedi.

Sarayla ilgili TOKİ’den daha önce yapılan, “Maliyetinin açıklanması ülke ekonomisine zarar verir” açıklamasına da cevap veren Turan şunları söyledi:

Devletin büyüklüğü

“Bu binaların her birisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı, TİB binası, bakanlıklara yapılan binalar, TÜİK binası, Milli Savunma Bakanlığı’na yapılan binalar ülkeye yapılan binalardır. Bunlar bizim binalarımız. Bunların içindeki detayları anlatamayız. Her türlü dışarıdan müdahaleye karşı güvenlikli, korunaklı, teknolojik alt yapısı, sağlam binalar olacak. Dünyanın neresine giderseniz gidin o döneme ait, o dönemin gücünü gösteren yansımaları vardır. Bizde ecdadımızın eserlerine bakarak övünç duyuyoruz. Bu da Cumhuriyet döneminin en fazla gurur duyacağı eserlerden bir tanesi. Yüksek kalitede mimarlık örneği. Bir anda 3 bin 500 kişi birden çalıştı. Özellikle inşaatında kullanılan malzemeler tamamen yerli. Bütün mermerleri ülkenin dört bir tarafından gelmiş, ahşap işlemeleri olan müthiş bir mimarlık eseridir. Devlet dediğiniz şey budur. Bizde herhangi bir ülkeye gittiğimizde onların devlet birimlerine bakarak ne kadar büyük olduğunu anlayabiliriz.”

Amerikalı bana bina yaptırır mı?

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, 2013 yılındaki terör saldırısının ardından güvenli bina yapmak için harekete geçen ABD’nin Ankara Büyükelçiliği için TOKİ’nin bina yapmayacağını da kaydederek, “Asla bir bina yapımı yok. Sadece 2013 yılında tapusu verilmiş bir arsa var. Gazi Üniversitesi’ne bina yapma karşılığında arsa verilmiş. O günkü şartlarda satışı yapılmış. AOÇ ile ne alakası var. Amerika bu binayı bana yaptırır mı?” dedi. Turan, dinlemelerin merkezi konumunda olan TİB’le ilgili yeni bina talebi olmadığını da sözlerine ekledi.