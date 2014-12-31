Ak Saray'da yapılan ilk MGK'da Atatürk fotoğrafı yer almadı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında dün (30 Aralık 2014) ilk kez Ak Saray’da toplandı. MGK toplantısında Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının olmaması dikkat çekti.

Devletin zirvesinin bir araya geldiği MGK toplantılarında, daha önce kurulun başı Cumhurbaşkanı’nın arkasında Atatürk fotoğrafı yer almaktaydı. Ancak Ak Saray’da yapılan ilk MGK’da Atatürk fotoğrafının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olmaması sosyal medyada da tartışmaya yol açtı.

MGK ekim ayında yapılan toplantıdan bir kare..