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'Ak Saray'a döşenen çakıl taşlarının maliyeti 1.5 milyon TL'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ak Saray'ın çizimlerine ulaştıklarını belirterek, oda sayısının 1150'nin üstünde olduğunu açıkladı

31 Aralık 2014 21:41

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine mahkemelerin durdurma kararına rağmen inşa edilen ve TOKİ'nin ‘maliyetler açıklanırsa ekonomi zarar görür’ dediği Ak Saray'ın çevresinde peyzajda kullanılan 490 ton dolomit taşın, 1.5 milyon TL'ye mal olduğu açıklandı.

Ak Saray’ın maliyet hesaplarının peşini bırakmayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, son olarak avluya döşenen dolomit ve Ege Bordo tamburlu taşının maliyetini açıkladı.

 

'Saray en az 5 milyar TL'ye mal oldu'

 

evrensel.net'in haberine göre, Ege’den getirilen bu özel taşın çıkarılması, işlenmesi, nakliyesi, firma payı ve işçilik hesaplandığında 1,5 milyon liranın üzerinde bir paraya mal olduğunu açıklayan Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “490 ton taşın tam maliyeti en az 1,5 milyon lira. Saray’ın gerçek maliyeti de tahmin edilenden daha yüksek. Maliyetin ekonomik krize neden olabileceğini iddia ediyoruz. Eğer bizi yalanlıyorlarsa çıkıp kalem kalem tüm maliyeti açıklasınlar.

Gerçek maliyeti açıklamamalarının sebebi, bu maliyetin çok çok yüksek olmasıdır. Biz, tüm yönleriyle Saray’ın en az 5 milyar liraya mal olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

 

'Çakıl taşlarının maliyeti 1.5 milyon TL'




Candan, şöyle konuştu: “Küçük çakıl taşlarının törpülenerek yapıldığı tamburlu dolamit ve Ege bordürlü taşlar Kaçak Saray’ın avlusunda kullanmışlar. 490 ton getirtmişler bu taştan. Maliyeti 588 bin TL tutuyor, sadece ham hali 60 bin TL nakliye tutarı ile Ege'den Ankara’ya geliyor. 105 bin TL KDV’si var. 865 bin Ankara’ya gelişi. Yüklenici firmanın en az yüzde yirmi beş kârı vardır. İşçiliği ile birlikte toplam maliyeti 1,5 milyon TL olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Saray’da çalışan işçilerin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları bir fotoğraftan, Saray’ın çizimlerine ulaştıklarını belirten Candan, “Çizim üzerinde yaptığımız incelemede Saray’ın açıklanan oda sayısının gerçek olmadığını, bizim açıkladığımız 2 bin odanın daha doğru olduğunu görüyoruz. Dört ayrı blok var. Her katta en az 175 oda bulunuyor. Dört kattan hesaplandığından gerçek oda sayısının bin 150’nin çok üzerinde olduğunu görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

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