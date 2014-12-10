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Ak Saray'da kişiye özel klozet; maliyetleri 5 ila 10 bin TL arasında

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ak Saray'da kişiye özel klozet yapıldığını ileri sürdü

10 Aralık 2014 19:45

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ak Saray'da kullanılan tuvaletlerdeki klozet fiyatlarının 5 bin ila 10 bin TL arasında değiştiğini iddia etti.

Ak Saray'a ilişkin maliyet bilgilerini kamuoyuyla paylaşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Saray'da 2 bin oda bulunduğu iddialarının arkasında olduklarını açıkladı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, kullanılan klozetlerin özel yapım ve oldukça yüksek maliyetli olduğunu kaydeden Candan, şu bilgileri verdi: "Klozetlerin maliyeti, ederi makamın konumuna göre değişiyor. 5 bin TL olan da var, 10 bin TL olan da. Ofislerin kullanacağı tuvaletler farklıdır sanıyoruz muhtemelen 5 bin TL'liktir. Hiyerarşiye göre klozetlerin modeli ve maliyetleri, değişiyor.

Maliyetleri minimum olarak söylüyoruz, özel üretimse fiyat iki üç katına çıkar. Özellikle firmanın yurt dışına ihraç ettiği mallar üzerinde alım yapıldığına dair duyumumuz var. Konutundakilerin de akıllı klozet olacağını ithal olacağını atlamamak gerekir. Sadece Kaçak Saray'da kullanılan bir klozetin maliyetine 9 işçi evini geçindirmek için, çocuklarını okula göndermek için, ekmek yemek için çalışıyor."

 

'Atatürk Orman Çiftliği milletin malıdır'

 

Mimarlar Odası Ankara Şube 2. Başkanı Ali Atakan ise ağırlanan isimlerle Saray'a meşruiyet sağlanmaya çalışıldığını belirterek, şunları söyledi: "Kaçak Saray'da kimi ağırlarlarsa ağırlasınlar, papası, sanatçısı fark etmez, yapının hukuka aykırı olduğu gerçeğini değiştirmez.

Bu kadar çok odada etrafında devlet yapısının şekilleneceği bir yapı oluşuyor. Mevcut meclis ve bakanlıklar protokol yolu bay pas edilme noktasına gelindi. Sürekli milletin malı denilen saray milletin değil, milletin malı Atatürk Orman Çiftliği arazisinin kendisidir."

 

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