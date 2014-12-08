Ak Saray'a 150'nin üzerinde dava açıldı

Resmi maliyeti 1 milyar 370 milyon lira olarak açıklanan ancak 5 milyar liraya mal olduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen Ak Saray’a 150’nin üzerinde dava açıldığı ortaya çıktı. Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin ana imar planına yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından ‘kaçak’ konumuna düşen Ak Saray’a Atatürk Orman Çiftliği arazisine çok sayıda meslek odası dava açtı. Davalar Ankara’daki idare mahkemelerinde devam ediyor.

Odalar tepkili

Bugün'den Metin Arslan'nın haberine göre, AOÇ arazisine yapılan Ak Saray’la ilgili Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Başkanlığı (TMMOB) Ankara Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası dava açtı.

Kaçak kararı

İdare mahkemelerine açılan davalar arasında AK Saray’ı da kapsayan ‘AOÇ-1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Ulaşım Şeması yer alıyor.

Ak Saray’ı kaçak duruma düşüren davayla ilgili 5. İdare Mahkemesi 10 Şubat 2014’te yürütmeyi durdurma kararı verdi. Başbakanlık’ın yürütmeyi durdurma kararına karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraz da reddedildi. Planın iptaliyle ilgili dava hâlâ devam ediyor.

‘Güçleri yetiyorsa'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanken mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine “Güçleri yetiyorsa yıksınlar. Yürütmeyi durdurdular, bu binayı durduramayacaklar. İçine girip oturacağım" demişti.

Erdoğan hakkında suç duyurusu

Mimarlar Odası, AOÇ alanına ilişkin mahkeme kararlarını uygulamayarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla dönemin Başbakanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda da bulundu. Beş meslek odası başkanı, yine mahkeme kararının uygulanmaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı.

İşte açılan bazı davalar

- AOÇ-Gazi Tesisleri imar planı davası, AOÇ’nin 1. derece doğal sit alanının kaldırılarak, 3. derece doğal sit alanı olarak tesciline ilişkin Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına ilişkin dava.

- Orman Genel Müdürlüğü mülkiyetinde yer alan taşınmazların TOKİ’ye devri ve bunun karşılığında muhtelif inşaat faaliyetlerine karşı açılan dava.

- AOÇ’nin kültürel peyzaj alanı olarak UNESCO’da tescil edilmesi talebine ilişkin Çevre Bakanlığı’nın ret kararına karşı iptal davası.

SİT statüsü

- Hayvanat bahçesi yenileme, imar planı değişikliği, Ak Saray hizmet binası ruhsatının iptali, AOÇ arazisindeki Marmara Oteli’nin tarihi sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin davalar.

Davaların bir kısmında yürütmeyi durdurma kararı verilirken, esasa ilişkin davalar devam ediyor.