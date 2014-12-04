Ak Saray'ın altın varaklı bir bardağı, asgari ücretten fazla

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,

Emine Erdoğan'ın Ak Saray'da sivil toplum kuruluşlarını kabul ettiği yemekte, masada duran altın varaklı kadehlerin maliyetinin asgari ücretle çalışan işçinin maaşından fazla olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın sarayda, kadınlarla ilgili çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştuğu yemekte, fotoğraflara yansıyan özel kadehlere dikkat çeken Tezcan Karakuş Candan’a göre “O masada duran altın varaklı kadehlerdi. Osmanlı serisi deniyor onlara. Tek bardağın maliyeti bin lira civarında. Özel olarak üretilmiş. Asgari ücretli bir işçinin maaşından daha pahalı bir bardak.”

'Halılar Manisa'da özel üretildi, bir halının maliyeti 600 öğretmen maaşına denk'

Saraya, Manisa’da özel olarak üretilen 4 bin metrekarelik bir halı dokunduğu belirtiliyor. Üç boyutlu, yanmaz halının her metrekaresinde 400 bin ilmek var. Candan, sadece halının maliyetinin 1 milyon 200 bin lira olduğunu söylüyor. Candan, “Sadece halı için harcanan para 600 öğretmenin bir aylık maaşına denk. Bir işçi 1 ay boyunca çalışırsa bu halının 3 metrekaresi dokunabiliyor.” ifadelerini kullandı.