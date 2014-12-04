T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ak Saray'ın altın varaklı bir bardağı, asgari ücretten fazla

Cumhurbaşkanı Edoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kadın kuruluşlarını kabul ettiği yemekte, kullanılan bardaklar dikkat çekti

04 Aralık 2014 21:00

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,
Emine Erdoğan'ın Ak Saray'da sivil toplum kuruluşlarını kabul ettiği yemekte, masada duran altın varaklı kadehlerin maliyetinin asgari ücretle çalışan işçinin maaşından fazla olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın sarayda, kadınlarla ilgili çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştuğu yemekte, fotoğraflara yansıyan özel kadehlere dikkat çeken Tezcan Karakuş Candan’a göre “O masada duran altın varaklı kadehlerdi. Osmanlı serisi deniyor onlara. Tek bardağın maliyeti bin lira civarında. Özel olarak üretilmiş. Asgari ücretli bir işçinin maaşından daha pahalı bir bardak.”

 

'Halılar Manisa'da özel üretildi, bir halının maliyeti 600 öğretmen maaşına denk'

 

Saraya, Manisa’da özel olarak üretilen 4 bin metrekarelik bir halı dokunduğu belirtiliyor. Üç boyutlu, yanmaz halının her metrekaresinde 400 bin ilmek var. Candan, sadece halının maliyetinin 1 milyon 200 bin lira olduğunu söylüyor. Candan, “Sadece halı için harcanan para 600 öğretmenin bir aylık maaşına denk. Bir işçi 1 ay boyunca çalışırsa bu halının 3 metrekaresi dokunabiliyor.” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

emine erdoğanak saraytezcan karakuş candanaltın varakbardakhalıişçiasgari ücret

İlgili Haberler

TOKİ'den Ak Saray cevabı: Maliyeti açıklanırsa ekonomi zarar görür

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ak Saray'ın maliyetlerinin 5 milyar TL'nin üzerinde olabileceğini ve bunun buzdağının görünen kısmı olduğunu açıkladı

TOKİ'nin 'açıklarsak ekonomi zarar görür' dediği Ak Saray'ın maliyeti 5 milyar lira mı?

Mimarlar Odası Ak Saray'ın 1000 oda değil 2000 odalı olduğunu öne sürdü

Hülya Avşar'dan Ak Saray yorumu: Abartıldığı kadar yok, ihtişamlı görmedim

Ak Saray'ı ziyaret eden Hülya Avşar, yakından görünce Ak Saray üzerindeki tartışmaların gereksiz olduğunu söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24