TOKİ'den Ak Saray cevabı: Maliyeti açıklanırsa ekonomi zarar görür

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine inşa edilen Ak Saray'ın maliyetini soran Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TOKİ'den, "Maliyetinin açıklanması ülke ekonomi çıkarlarına zarar verir" cevabını aldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, resmi yazıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan AOÇ arazisine inşa edilen sarayın maliyetlerini istedi.



TOKİ ise yine resmi yazıyla bilgi ve belgelerin zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar vereceğini iletti. TOKİ'nin, odaya gönderdiği cevapta şu ifadelere yer verildi: "Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler başlıklı madde 17 'Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır.' Hükmü gereğince, idaremiz tarafından bilgi verilmesi uygun görülmemiştir."

'Sarayın maliyeti 5 katrilyonun üzerinde'

Zaman'ın haberine göre, TOKİ'nin cevabını yorumlayan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sarayın tamamen bitmesi halinde maliyetinin beklenenin çok üzerinde olacağını iddia etti. Candan, saray maliyetinin 5 milyar liranın üzerine çıkabileceğini savunarak, "Kaçak Saray'ın maliyetlerinin 5 katrilyonun üzerinde olabileceğini ve bu maliyetin buzdağının görünen kısmı olduğunu açıklamıştık. TOKİ'nin maliyeti açıklamama nedeni, ülkenin ekonomisine zarar verecek olması ise bu demektir ki kaçak sarayın maliyeti açıklandığında, borsada spekülatif bir durum yaşanacak, dudaklarımızı uçuklatacak bir maliyeti olduğu anlamına geliyor.



Bu nedenle tarafımıza bilgi verilmemesi Kaçak Saray'ın maliyeti ekonomik kriz nedeni olacak boyutta olduğunu düşündürüyor. Maliyetin açıklanandan çok daha yüksek olduğunu söylemiştik, zira açıklanana eş bir maliyet olsaydı Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamı TOKİ de açıklamaktan çekinmezdi. Kesin olarak söyleyebiliriz ki Kaçak Saray'da maliyet açıklanan rakamdan yani 1,5 katrilyondan yüksektir" ifadelerini kullandı.





'Jakuzili, havuzlu, buhar odalı, hamamlı kaçak saray yaptıranlar...'

'Milletin sarayı' ifadeleriyle harcanan paranın gizlenmeye çalışıldığını kaydeden Candan, "Kılıf bulmaya çalışsalar da yaptıkları aşırı lüks harcama hiçbir şekliyle kabul görecek durumda değil. Halkın yoksulluğuna çözüm aramak yerine lüks içerisinde, jakuzili, havuzlu, buhar odalı, hamamlı cumhurbaşkanlığı konutu yaptıranlar, ekonomik krize neden olacak bir maliyetle, halkın kullanımında olan Atatürk Orman Çiftliği gasp ederek kaçak saray yaptıranlar iktidarlarını sürdüremezler" şeklinde konuştu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından resmi yazıyla TOKİ'ye sorulan sorular arasında ise Başbakanlık binasının toplam inşaat maliyeti, kaba ve ince inşaat imalatları, çevresindeki 40 metre genişliğindeki yol maliyeti, işçilik maliyeti, peyzaj düzenlemesinde ithal edilen ağaçların maliyeti, çevre düzenleme ihale işlerini alan şirketlerin bilgileri, temizlik, bahçe bakımı, aydınlatma ve işletme giderleri yer aldı. TOKİ ayrıca bu sorulara ilettiği cevapla Başbakanlık'tan bilgi alınması notunu da düştü.