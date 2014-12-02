Ak Saray'ın müteahhidi: Saray inanın 1000 odalı değil, ama kaç odalı olduğunu bilmiyorum

1 milyar 370 milyon liralık maliyetiyle büyük tartışma yaratan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın müteahhidi Erman Ilıcak, “Kremlin’den büyük mü bilmem ama biz Rusya’da buradan büyük alışveriş merkezi açtık. Neden Türkiye’ye büyük görüldüğünü bilmiyorum. Bu saray Anıtkabir gibi Meclis gibi çocuklarımıza bir mirastır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın müteahhidi Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, inşaatla ilgili yaşanan tartışmalar hakkında ilk kez konuştu. Saray’ın 1000 odalı olmadığını savunan Ilıcak, "Ama kaç odalı olduğunu bilmiyorum" dedi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Ilıcak, “Kremlin’den büyük mü bilmem ama biz Rusya’da buradan büyük alışveriş merkezi açtık. Neden Türkiye’ye büyük görüldüğünü bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan bir proje oldu. Yaşadıkça garantimiz altında, sahipsiz bırakmayız” dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 1 milyar 370 milyon liraya mal olduğunu açıkladığı Saray’da çalışmaların devam ettiğini ve 2015 yılında bitirmeyi hedeflediklerini belirten Ilıcak, dün RDIF ile düzenledikleri imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ilıcak şunları söyledi:

'Nem almaz çatı akmaz'

“Maliyet konusunda biz TOKİ’nin taşeronuyuz, maliyet vermeye yetkim yok. Parça parça yeni işler yapılıyor. 2015 yılında tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Saray inanın 1000 odalı değil. Kaç odalı olduğunu bilmiyorum. 450 bin metrekarelik büyüklüğü var. Yanlış bir iş olmadı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Türkiye’ye yaptığım ilk ve tek proje oldu. Sarayda kullanılan malzemelerin tamamına yakını yerlidir. Yerli malzemelerin kullanılması için büyük gayret sarf ettik. Çok az malzeme yurtdışından getirilmiştir ama projenin tamamında Türk mimarlar, mühendisler ve işçiler çalıştı. Birinci Köprü yapılırken de tartışıldı. Ancak bu saray Anıtkabir gibi Meclis gibi çocuklarımıza bir mirastır. Her çatı akar ama bizimkisi akmaz. Ne alttan nem alır ne de çatısı akar. Yapılırken 100 kere test edildi. Bizim için büyük onur, şeref ve gurur kaynağıdır. Çalışan tüm arkadaşlar da bunu gururla anlatıyorlar. Çocuklarımıza bırakacağımız bir mirastır.”

Sırada sağlık var

Erman Ilıcak, sağlık alanından 9 yabancı bankayla 450 milyon Euro’luk bir anlaşma imzalayacaklarını da açıkladı. 18 Aralık’ta yapılacak anlaşmanın dünyanın sağlık alanında en büyük yatırımı olacağını savunan Ilıcak, “Bu anlaşmanın ardından ilk adım Adana Şehir Hastanesi ile atılacak. Ardından diğerleri gelecek. Seneye bu zamanlar Türkiye’nin her yerinde hastaneler yükselecek” dedi.

400 milyon dolarlık imza

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Rönesans Holding arasında 400 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzalandı. Rönesans Başkanı Erman Ilıcak, RDIF’in örnek alınması gerektiğini belirterek, “RDIF’i dünyadaki en başarılı yatırım fonu olarak görüyorum. Biz Rusya’da bugüne kadar 1.8 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı yaptık. Bu anlaşmayla birlikte 3.8 milyar dolarlık daha yatırım gerçekleştireceğiz. Bu aynı zamanda RDIF için ilk anlamına geliyor. Arsaları ve inşaat izinlerini aldık. RDIF, dünya üzerinde Rusya’da yatırım yapmak isteyen firmalarla bizi de buluşturacak” açıklamasını yaptı. Anlaşmayla ilgili bilgi de veren Ilıcak, “Faiz söz konusu olmayacak. Şirkete aynı miktarda sermaye koyacağız. Böylece 3.2 milyar dolarlık birliktelik yapmış olacağız. Bu anlaşmayla kredi bulmak daha da kolaylaşmış olacak. Bu gibi ortaklıklar bankalar nezdinde güveni arttırıyor” dedi.