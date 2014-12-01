Ak Saray için özel komanda birliği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı özel bir komando birliği koruyacak.

Milli Savunma Bakanı Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı makamının yeni yerleşkesine taşınacak olması ve yeni yerleşkenin çevre güvenliğinin alınması maksadıyla Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı’na doğrudan bağlı ‘Köşk Muhafız Komando Birlik Komutanlığı’ teşkil edilmiştir” dedi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in Çankaya Köşkü’ndeki Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın yeni yerleşkeye taşınıp taşınmayacağı hakkındaki sorularını yanıtlayan Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı makamının yeni yerleşkesine taşınacak olması ve yeni yerleşkenin çevre güvenliğinin alınması maksadıyla Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı’na doğrudan bağlı ‘Köşk Muhafız Komando Birlik Komutanlığı’ teşkil edilmiştir” dedi. Bakan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre Muhafız Alayı kaldırılmayacak ancak yeni saraya da taşınmayacak. Alaya göre mevcudu daha az olan özel eğitimli komando birliği yerleşkeye gelecek ve çevre güvenliğinde görev alacak. Muhafız Alayı’nın Tören Bölüğü ise Papa’nın karşılanmasında olduğu gibi özel törenlerde görev yapmak üzere Çankaya Köşkü’nden araçlarla taşınacak.

Muhafız Alayı’na güvenmiyor mu

Bütçe görüşmelerinde gündeme gelen konuyla ilgili CHP’li Vahap Seçer, “Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın yerleşeceği bir yapının, binanın ya da yerin olmadığı haberi var. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı, Muhafız Alayı’na güvenmiyor mu? Yani uzun vadede bir değişiklikle ‘Hayır, beni artık asker korumasın, onu lağvediyorum, beni Emniyet mensupları korusun’ gibi yeni bir konsepte mi geçilecek?” diye sormuştu.

Statüsü değiştirilmişti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün güvenliğini sağlamak amacıyla 94 yıl önce kurulan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın statüsü yıllar içinde değişti. Başlangıçta TBMM Muhafız ve Tören Taburu’na bağlı olan bu birlik, cumhuriyetin ilanıyla alay düzeyine çıkarıldı. TBMM Tören Taburu da 2011 yılına kadar bu birliğe bağlı görev yaptı ve onlarca yıl Meclis yerleşkesinin güvenliğini sağladı. Sivilleştirme kapsamında Tören Taburu Meclis’ten çıkarılarak Çankaya Köşkü’ne gönderildi. 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2012’de imzaladığı kararnameyle Meclis’te olduğu gibi Çankaya Köşkü’nde de Muhafız Alayı’nın koruma-güvenlik görevine son verdi. Alayın görevleri, resmi törenler, Başkomutanlık Karargâhı’nda temsil ve saygı nöbetleri ile sınırlandırıldı. Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerini koruma görevi Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden oluşan Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’na bırakıldı.

Doğrudan karargâha bağlı

Doğrudan Genelkurmay Karargâhı’na bağlı temsil özellikli tek alay olan birlik, Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra Genelkurmay, Başbakanlık ve Meclis’teki resmi karşılamalarda tören birliği olarak görev yapıyor. Kara, deniz ve hava kuvvetlerinden subay, astsubay ve erlerden oluşan alaya uzun boylu, eğitimli, ruh ve beden sağlığı yerinde olan askerler subaylarınca eğitim birliklerinden seçilerek gönderiliyor. Muhafız Alayı, üniformalarıyla da diğer birliklerden ayrılıyor. Yeni oluşumla özel eğitimli komando bölüğü alaya ilk kez katılacak. Cumhurbaşkanı’nın yakın korumalığını şimdiye kadar olduğu gibi yine polislerden oluşan Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı yürütecek. Ancak şehrin içinde kalan Beştepe Yerleşkesi’nde 24 saat esasına göre nöbet ve çevre güvenliğini komandolar üstlenecek. Olası saldırı ve eylemlere karşı ‘ani müdahale mangaları’ görevlendirilecek.