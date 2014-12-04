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Hülya Avşar'dan Ak Saray yorumu: Abartıldığı kadar yok, ihtişamlı görmedim

Ak Saray'ı ziyaret eden Hülya Avşar, yakından görünce Ak Saray üzerindeki tartışmaların gereksiz olduğunu söyledi

04 Aralık 2014 19:27

Türkiye İş Kadınları Derneği heyetinde yer alan Hülya Avşar, Ak Saray'la ilgili olarak, "Hiç tahmin ettiğimiz kadar ihtişamlı değil, ben çok ihtişamlı görmedim. Abartıldığı kadar yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve beraberindeki heyeti kabul etti. 



'Abartıldığı kadar yok'

 

Hülya Avşar, hakkında pek çok tartışma bulunan Ak Saray'a ilişkin, "Hiç tahmin ettiğimiz kadar ihtişamlı değil, ben çok ihtişamlı görmedim. Abartıldığı kadar yok" dedi. Saray'a girdikten sonra "Zaman geçtikçe bugün yapılan tartışmaların ne kadar gereksiz olduğunu anlayabileceğiz" diye düşündüğünü belirten Avşar, "Gezdik, gezdirdiler. Düşünüyorsunuz Putin geliyor, Papa geliyor, böyle bir yerde ağırlamış olmak çok keyifli olsa gerek. Olması gereken bir bina olmuş. Yakına gelip görmek lazım ki abartıldığı kadar olmadığına karar verdim" diye konuştu.

Avşar, bir gazetecinin, bu görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşıp paylaşmadığını sorması üzerine de "Neredeyse benim evim daha şaşalı diyecektim. O kadar diyemedim tabi" dedi. Avşar'ın bu sözleri gülüşmelere neden oldu.

TİKAD üyesi Avukat Kezman Hatemi de, Avşar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin sözleri üzerine "Çok yalın, gösterişten uzak. Olması gereken gibi olmuş" değerlendirmesinde bulundu.

 

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