Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Saray için Gazi Orduevi'ni istiyor iddiası

Gazi Orduevi’nin Ak Saray arazisi içine alınarak, Devlet Konukevi yapılması talebin yeniden gündeme geldiği ancak Genelkurmay’ın bu talebe sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

Ak Saray’ın Başbakanlık Konutu olarak yapımına başlanması sırasında, hemen yakınında bulunan Gazi Orduevi de askerden istendi. Ancak bu talep reddedilerek üstü kapatıldı. Ak Saray, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Başbakanlık Konutu’ndan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na dönüştürülünce Gazi Orduevi yeniden gündeme geldiği ileri sürüldü.

Aydınlıktan Ceyhun Bozkurt'un haberine göre, bir süredir kapalı kapılar ardından Gazi Orduevi’nin askerin elinden alınarak, Devlet Konukevi’ne dönüştürülmesi için görüşmeler yapıldığı öğrenildi.



Genelkurmay Başkanlığı ise yeniden gündeme gelen bu talebe ret yanıtı verdi. Erdoğan’ın ve AKP Hükümeti’nin bu konuda bastırdığı ancak TSK’nın kararının arkasında olduğu belirtiliyor.

Devlet Konukevi Ulus'ta

İlk Meclis’in karşısında bulunan ve Ankara Palas olarak da bilinen mevcut Devlet Konukevi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yabancı konukların ağırlandığı yer oldu. Şu an Dışişleri Bakanlığı’nın kullanımında olan Ankara’nın Ulus semtindeki Devlet Konukevi için Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde şu bilgiler yer alıyor: “Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte Atatürk’ün Türk toplum hayatına getirmek istediği bazı yeniliklerin Ankara Palas’ta başlatıldığı, kadınların sosyal ortama erkeklerle eşit biçimde girmesinin ilk adımlarının Ankara Palas’ta, Atatürk’ün bizzat önayak olmasıyla düzenlenen sosyal etkinliklerle atıldığı bilinmektedir.”



Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan Gazi Orduevi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, birkaç yıl öncesine kadar en önemli etkinliklerini yaptığı yer olarak biliniyor. Orduevi, konumlandığı tepe itibariyle de Ankara’ya hakim noktada bulunuyor.