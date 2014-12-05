Tatlıses'ten Ak Saray yorumu: Bu ne Allah aşkına!

Ak Saray'ın maliyeti ve abartılı bulunan lüksleri tartışılırken konuya sanatçı İbrahim Tatlıses de dahil oldu. "Bu ne Allah aşkına" diyen Tatlıses, ''Amerika'nın Beyaz Saray'ı var da bizim Ak Sarayımız niye olmasın'' ifadesini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre Tatlıses şunları söyledi:

"Sanki Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmadı gibi bir algı oluşturdunuz. Bu ne Allah aşkına! Şunu söyleyebilirsiniz; 'bugüne kadar kimsenin aklına gelmedi, neden bu hükümetin aklına geldi' deyin anlarım. Ama 'kendilerine saray yaptırdılar' cümlesini anlayamam. Efendiler, ben kendimi bildim bileli Amerika'nın BEYAZ SARAY'I vardı. Ne yani, onların Beyaz Saray'ı varsa bizim de AK SARAY'ımız olmasın. Yoksa yakıştırmıyor musunuz? Unutmayalım ki burası da Türkiye Cumhuriyeti. Bence yakışır. Hem de çok yakışır...''

Beyaz Saray'la karşılaştırma doğru mu?

ABD Başkanlarının konutu olarak 1792 yılında inşa edilen White House – Beyaz Ev 132 odalı. Türkçe'de Beyaz Saray olarak kullanılan Washington'daki binanın net kullanım alanı 5 bin 100 metrekare. Yeni yapılan Ak Saray'ın 300 bin metrekare kapalı alanı bulunduğu, ağaçlarının 3 bin euroya ithal edilip, mobilyaların 70 bin TL'ye İtalya'dan getirtildiği düşünüldüğünde bu benzetme sizce de biraz komik kaçmıyor mu? Üstelik ABD ekonomisi herkesin malumu. (Sadece bir örnek: Apple şirketinin kasasında (155 milyar USD) Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'nın kasasındakinden (133 milyar USD)daha fazla nakit para var)